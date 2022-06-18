ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Крали даже белье: как российская армия мародерила под Черниговом (видео)

Новина українською →
Черниговская область, Суббота 18 июня 2022 08:14
Крали даже белье: как российская армия мародерила под Черниговом (видео) Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российская армия, обломившись в своих попытках взять Чернигов, вынуждена була под натиском украинских военных отступать и в итоге выйти из всей области. При этом оккупанты в пригородах и селах недалеко от Чернигова, в которых занимались мародерством, после себя оставили груды разбитой техники и горы мусора.

Одним из таких населенных пунктов было Вишневое, в котором захватчики разместили свой штаб войск. Жители поселка вспоминают, что в период оккупации в марте российские солдаты обчищали дома и предприятия, грабили людей, массово пьянствовали.

Об этом передает АрмияInform.

Некоторые интервенты накопали себе землянки, другие расселялись в домах местных жителей, которые выехали, спасаясь от войны.

"Российские солдаты, придя на наши земли, мародерили практически круглосуточно. Воровали все, начиная от тракторов и другой сельскохозяйственной техники и заканчивая простой посудой и нательным бельем", - рассказал житель Вишневого Анатолий.

Особенно оккупанты "охотились" за двигателями автомобилей. Мужчина допускает, что это объясняется наличием в них "цветных" металлов.

Сильно досталось от военных РФ местному деревообрабатывающему производству, на территории которого размещались подразделения по обеспечению деятельности российского штаба.

Крали даже белье: как российская армия мародерила под Черниговом (видео)Крали даже белье: как российская армия мародерила под Черниговом (видео)

В селе Вишневое под Черниговом российские оккупанты массово мародерили (фото: armyinform.com.ua)

Когда захватчиков выгнали отсюда, рабочие обнаружили, что со станков исчезли все электродвигатели, а еще оккупанты срезали все кабели питания, содержащие цветные металлы.

Крали даже белье: как российская армия мародерила под Черниговом (видео)

После себя российские войска оставили в селе Вишневое кучу мусора, и прочую своею амуницию (фото: armyinform.com.ua)

Анатолий также говорит, что людей поразили условия солдатского быта рашистов. Так, солдаты и офицеры справляли нужду просто там, где спали.

Видео: в Вишневом под Черниговом рассказали, что происходило во время российской оккупации села

Напомним, ранее жители Гостомеля рассказали о зверствах российских военных - люди стали свидетелями расстрелов захватчиками своих соседей.

Также перед этим мы рассказывали, что в Бузовой солдаты РФ погубили целую семью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Черниговская область Мародерство Война России против Украины
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее