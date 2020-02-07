Смогут увольнять на больничном и в отпуске: в Украине меняют законодательство о труде

Закон о труде в Украине 2020 (коллаж РБК-Украина)

Закон о труде в Украине готовит ряд важных новаций

Новый закон о труде в Украине должен прийти на смену Трудового кодекса в случае принятия Верховной Радой правительственной инициативы и готовит работающим украинцам ряд существенных новшеств.

Некоторые нормы вызвали у экспертов и юристов серьезные опасения. В частности, это касается возможности разной трактовки положений об увольнении сотрудников.

Еще одним спорным моментом стала возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя по причине призыва сотрудника в армию. В то же время отмечается, что увольнение в таком случае должено осуществиться до дня начала военной службы, передает ТСН..

Если этого не произошло, то за работником сохраняется место и зарплата.

Среди основных новаций в законопроекте "О труде" можно выделить такие:

Введение нового вида трудовых договоров, в котором количество увеличивается с нынешних трех до семи. Это:

срочный (до 5 лет);

бессрочный;

краткосрочный (до 2 месяцев);

сезонный (в определенный период времени, но не более 8 месяцев подряд);

с нефиксированным рабочим временем (минимум 8 часов в месяц, может происходить непостоянно);

ученический (совмещение учебы и работы, не дольше чем на полгода).

с домашним работником (для обслуживания домашнего хозяйства или семьи).

Разрыв трудового договора может произойти по инициативе работника (нужно проинформировать начальство минимум за 2 недели). Если права сотрудника нарушаются, то он должен привести соответствующие доказательства, а работодатель будет обязан выплатить компенсацию (минимум 50 среднедневных зарплат).

Работодатель также имеет право уволить работника по собственной инициативе. Для этого он должен сообщить о своих намерениях за 15 дней - если сотрудник работает менее полугода, за 30 дней - если работает до 5 лет, за 60 дней - если работает до 10 лет, и за 90 дней - если работает более 10 лет. Такие сроки предупреждения можно заменить денежной компенсацией в размере среднедневной зарплаты работника за каждый рабочий день.

Кроме того, работодатель может уволить работника без его согласия сразу и без предупреждения, выплатив компенсацию не меньшую, чем двойной среднедневной заработок за каждый рабочий день уменьшения срока предупреждения.

Работодатель вправе уволить сотрудника, если он нарушил его условия по минимум два раза в течение 180 дней, или же если не приходит на работу более 10 дней подряд без объяснения причины. Также если он в течение 4 месяцев подряд или 150 дней в течение года не появляется на работе по причине временной нетрудоспособности.

Если же бывший работник возобновился на должности по решению суда, то работодатель имеет право все равно расторгнуть договор, но обязан будет предоставить ему другую работу (должность) или же выплатить компенсацию не менее чем 20 среднедневных заработных плат.

Нельзя увольнять беременных и женщин в отпуске в связи с беременностью и родами, а также женщин и мужчин, которые находятся в отпуске для ухода за ребенком до 3 лет.

При этом отсутствует норма о запрете увольнения работников, если они находятся на больничном или в отпуске.

Рабочее время остается такое же - 40 часов в течение недели. Возможна сверхурочная работа (только не для беременных, детей до 18 лет и работников с вредными условиями труда).

Для работников от 16 до 18 лет установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - до 36 часов в неделю. Аналогичная ситуация и для беременных и работников с вредными условиями труда.

Занятость от 22:00 до 06:00 считается работой в ночное время. Она должна быть не более 8 часов за каждые сутки.

Срок еженедельного отдыха хотят сократить с обязательных 48 часов в неделю до 24. За работу в выходные работник имеет право договориться с работодателем о предоставлении другого дня для отдыха. Если сотрудник желает оплату за работу в выходные, праздничные, нерабочие дни или за ночную работу и сверхурочные, то она составит минимум 120% от зарплаты.

Отпуски. Ежегодный оплачиваемый отпуск планируют установить в размере 24 дней, а для детей до 18 лет - 31 день.

Между тем, хотят отменить норму об обязательном 14-дневном отпуске в течение года. Еще работники могут увеличить возможный отпуск за собственный счет с 15 до 30 дней.

Трудовые книжки будут не обязательными. Работодателей обяжут в течение 3 месяцев отдать работникам их бумажные книжки, но при желании их все равно можно использовать, если сотрудники хотят, чтобы продолжили вести учет стажа именно в них.

Вообще же работодатели должны ориентироваться на Госреестр общеобязательного государственного социального страхования. Он работает с 2000-го.