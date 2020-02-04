ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве заставили уволиться беременную женщину: детали скандала

STYLERЖизнь    04.02.2020 - 10:21
В Киеве заставили уволиться беременную женщину: детали скандала
В Киеве вынудили уйти с роботы беременную женщину

В Киеве заставили написать заявление об уходе беременную женщину

В Киеве заставили уволиться беременную женщину. Медсестра по имени Виола работала два года в частной медицинской клинике. Свою работу она любила и увольняться не собиралась.

Позже женщина узнала, что вкоре станет матерью и сообщила радостную новость на службе. Но руководство, когда узнало об интересном положении своей подчиненной, не обрадовалось, а вынудило медсестру написать заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Когда журналисты связались с руководством клиники, там сообщили, что беременная вела себя агрессивно и в порыве злости написала заявление об уходе.

Директор клиники сказала, что медсестру терпели и она не выполняла свои обязанности достаточно хорошо.

Юристы рекомендуют женщинам знать свои права и не подписывать под давлением никаких документов. Работодатель не может уволить женщину в интересном положении. Это возможно только в том случае, если предприятие полностью ликвидируется.

"У нас в стране действительно увольняют из-за беременности. Но женщины должны знать свои права и не вестись на провокации", - рассказала юрист в сюжете.

В Киеве заставили уволиться беременную женщину (ТСН)

Пост в сети и малейшее опоздание: украинцев будет легче уволить Уволить сотрудника станет легче: украинцам сообщили о неприятном сюрпризе
Новости Украины увольнение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь