В Киеве заставили уволиться беременную женщину: детали скандала

В Киеве вынудили уйти с роботы беременную женщину

В Киеве заставили написать заявление об уходе беременную женщину

В Киеве заставили уволиться беременную женщину. Медсестра по имени Виола работала два года в частной медицинской клинике. Свою работу она любила и увольняться не собиралась.

Позже женщина узнала, что вкоре станет матерью и сообщила радостную новость на службе. Но руководство, когда узнало об интересном положении своей подчиненной, не обрадовалось, а вынудило медсестру написать заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Когда журналисты связались с руководством клиники, там сообщили, что беременная вела себя агрессивно и в порыве злости написала заявление об уходе.

Директор клиники сказала, что медсестру терпели и она не выполняла свои обязанности достаточно хорошо.

Юристы рекомендуют женщинам знать свои права и не подписывать под давлением никаких документов. Работодатель не может уволить женщину в интересном положении. Это возможно только в том случае, если предприятие полностью ликвидируется.

"У нас в стране действительно увольняют из-за беременности. Но женщины должны знать свои права и не вестись на провокации", - рассказала юрист в сюжете.

В Киеве заставили уволиться беременную женщину (ТСН)