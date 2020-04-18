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Смог в Киеве опасен для жизни: Супрун рассказала, кто в группе риска

STYLERЖизнь    18.04.2020 - 08:28
Смог в Киеве опасен для жизни: Супрун рассказала, кто в группе риска
Уляна Супрун рассказала о смоге (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала о категории людей, для которых смог смертельно опасен

Смог в Киеве уже второй день делает столицу Украины одной из самых загрязненных по воздуху. В Укргидрометцентре уверяют, что 17 апреля, во второй половине дня жуткий запах должен уменьшится, так как ветер поменяет направление. В КГГА накануне призвали жителей столицы не выходить на улицу. Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о людях, которые рискуют своим здоровьем, находясь на загрязненном воздухе. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Люди, находящиеся в зоне риска от смога:

  • Люди с хроническими респираторными заболеваниями. Смог может сильно затруднить дыхание и вызвать приступ астмы (у кого она диагностирована).
  • Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них может подняться давление, быть учащенное сердцебиение.
  • Люди с сахарным диабетом.
  • Дети и беременные женщины. У них загрязненный воздух может вызвать приступ кашля.
  • Пожилые люди с сердечными заболеваниями.

Остальные категории людей, по словам Супрун, находятся в безопасности. Единственное, что они могут почувствовать - это тревожность, слабость, иногда насморк и кашель.

Что делать, чтобы минимизировать риски от грязного воздуха:

  • Отслеживайте состояние воздуха на сайтах или приложениях.
  • Если вы в зоне риска, носите с собой лекарства и будьте на связи со своим семейным доктором.
  • Не выходите лишний раз на улицу из квартиры.
  • Закрывайте дома форточки и окна.
  • Проветривайте квартиру во второй половине дня один раз, обычно в это время воздух становится чище.
  • Не курите и не пользуйтесь благовониями.

Маска на улице вам не очень поможет, для этого лучше использовать респиратор.

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Новости Украины смогУльяна Супрун
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