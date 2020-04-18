Смог у Києві небезпечний для життя: Супрун розповіла, хто в групі ризику

Уляна Супрун розповіла про категорії людей, для яких смог смертельно небезпечний
Смог в Києві вже другий день робить столицю України однією з найбільш забруднених по повітрю. В Укргідрометцентрі запевняють, що 17 квітня, у другій половині дня моторошний запах повинен зменшиться, адже вітер змінить напрямок. У КМДА напередодні закликали жителів столиці не виходити на вулицю. Колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про людей, які ризикують своїм здоров'ям, перебуваючи на забрудненому повітрі. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.
Люди, що знаходяться в зоні ризику від смогу:
Інші категорії людей, за словами Супрун, знаходяться в безпеці. Єдине, що вони можуть відчути - це тривожність, слабкість, іноді нежить і кашель.
Що робити, щоб мінімізувати ризики від брудного повітря:
Маска на вулиці вам не дуже допоможе, для цього краще використовувати респіратор.
Як ми раніше писали, коли у Києві стане легше дихати: опублікований прогноз на тиждень.