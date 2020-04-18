Смог у Києві небезпечний для життя: Супрун розповіла, хто в групі ризику

Уляна Супрун розповіла про смог (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла про категорії людей, для яких смог смертельно небезпечний

Смог в Києві вже другий день робить столицю України однією з найбільш забруднених по повітрю. В Укргідрометцентрі запевняють, що 17 квітня, у другій половині дня моторошний запах повинен зменшиться, адже вітер змінить напрямок. У КМДА напередодні закликали жителів столиці не виходити на вулицю. Колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про людей, які ризикують своїм здоров'ям, перебуваючи на забрудненому повітрі. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

Люди, що знаходяться в зоні ризику від смогу:

Люди з хронічними респіраторними захворюваннями. Смог може сильно утруднити дихання і викликати напад астми (у кого вона діагностована).

Люди з серцево-судинними захворюваннями. У них може піднятися тиск, бути прискорене серцебиття.

Люди з цукровим діабетом.

Діти і вагітні жінки. У них забруднене повітря може викликати напад кашлю.

Інші категорії людей, за словами Супрун, знаходяться в безпеці. Єдине, що вони можуть відчути - це тривожність, слабкість, іноді нежить і кашель.

Що робити, щоб мінімізувати ризики від брудного повітря:

Відстежуйте стан повітря на сайтах або додатках.

Якщо ви в зоні ризику, носіть з собою ліки і будьте на зв'язку зі своїм сімейним лікарем.

Не виходьте зайвий раз на вулицю з квартири.

Закривайте у будинку кватирки та вікна.

Провітрюйте квартиру у другій половині дня один раз, зазвичай в цей час повітря стає чистішим.

Не паліть і не користуйтеся ароматними паличками.

Маска на вулиці вам не дуже допоможе, для цього краще використовувати респіратор.

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