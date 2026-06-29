Через нічну атаку дронів частина Криму залишилася без світла

У ніч проти 29 червня тимчасово окупований півострів зазнав масованої атаки безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер ".

Вибухи пролунали одразу в кількох районах півострова. Зокрема, у Севастополі очевидці повідомляли про "прильоти" в районі Казачої бухти та в селі Орлівка на Північній стороні міста.

Одночасно з цим гучно було в Бахчисарайському районі - за попередньою інформацією, там було пошкоджено електропідстанцію поблизу села Некрасівка, що спричинило зникнення світла у прилеглих населених пунктах.

Пізніше серія вибухів зафіксована у Керчі та Феодосії, де місцеві мешканці також чули звуки прольоту дронів.

Фото: місце розташування електропідстанції, яку, ймовірно, вразили в Криму (https://t.me/Crimeanwind)

Нагадаємо, що протягом останнього тижня окупований Крим перебуває під систематичним вогневим тиском Сил оборони України, а недавні удари по залізничному мосту стали черговим етапом багатоступеневої операції з виснаження ворожого угруповання, як зазначав речник ВМС Дмитро Плетенчук.