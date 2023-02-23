Сміливий вчинок: житель Гостомеля допоміг ЗСУ відбити атаку окупантів на аеродром

Як знайшли коригувальника

24 лютого російський десант зайшов на територію України зі сторони Білорусі на 35 вертольотах, штурмових Су-25 і бомбардувальнику Су-24. Вони йшли вздовж Київського водосховища.

Через дуже високу інтенсивність бойових дій ЗСУ помітили ворожих десантників надто пізно - на підльоті до аеродрому "Антонов". Тоді генштаб почав швидко шукати серед мешканців Гостомеля людину, яка б змогла коригувати вогонь українських військових.

В результаті людину знайшов помічник Валерія Залужного - полковник Олексій Носков. Ним став чоловік, на ім'я Руслан.

Як чоловік повідомляв ЗСУ

Чоловік наводив та коригував нашу артилерію голосовими повідомленнями у режимі реального часу в одному з онлайн-месенджерів.

Зазначається, що Руслан говорив військовим, що чітко чув характерний рев двигунів - Ан-225 та Ан-124 відчайдушно намагалися підняти у повітря. На жаль, Ан-225 "Мрія" майже повністю знищено.

За словами полковника Носкова, погодитись на авантюру з коригувальником міг лише Залужний.

"І це не тому, що в нього тоді просто не було вибору. А тому, що головком дійсно вірить у своїх. Після першого ж пострілу ми зрозуміли, що по той бік телефону дійсно наша людина", - згадує Носков.