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Смелый поступок: житель Гостомеля помог ВСУ отбить атаку окупантов на аэродром

Украинец помог отбить атаку окупантов на аэродром в Гостомеле (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В первые дни полномасштабного вторжения российские оккупанты пытались атаковать гостомельский аэродром "Антонов". Тогда отбить врага оттуда помог местный житель Руслан.

Об этом пишет издание Reporters.

Как нашли корректировщика

24 февраля российский десант зашел на территорию Украины со стороны Беларуси на 35 вертолетах, штурмовых Су-25 и бомбардировщике Су-24. Они шли вдоль Киевского водохранилища.

Из-за очень высокой интенсивности боевых действий ВСУ заметили враждебных десантников слишком поздно - на подлете к аэродрому "Антонов". Тогда генштаб начал быстро искать среди жителей Гостомеля человека, который смог бы корректировать огонь украинских военных.

В результате человека нашел помощник Валерия Залужного - полковник Алексей Носков. Им стал мужчина, по имени Руслан.

Как мужчина сообщал ВСУ

Мужчина приводил и корректировал нашу артиллерию голосовыми сообщениями в режиме реального времени в одном из онлайн-мессенджеров.

Отмечается, что Руслан говорил военным, что отчетливо слышал характерный рев двигателей - Ан-225 и Ан-124 отчаянно пытались поднять в воздух. К сожалению, Ан-225 "Мрия" почти полностью уничтожена.

По словам полковника Носкова, согласиться на авантюру с корректировщиком мог только Залужный.

"И это не потому, что у него тогда просто не было выбора. А потому, что главком действительно верит в своих. После первого же выстрела мы поняли, что по ту сторону телефона действительно наш человек", - вспоминает Носков.

Ранее мы сообщали, что украинец проехал на велосипеде три тысячи километров, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Также мы писали, что в Черновцах лабрадор помог собрать 30 тысяч гривен для ВСУ.

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ГостомельМрия