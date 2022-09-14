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В Черновцах лабрадор помог собрать 30 тысяч гривен для ВСУ: фото четырехлапого волонтера

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Черновцы, Среда 14 сентября 2022 19:26
В Черновцах лабрадор помог собрать 30 тысяч гривен для ВСУ: фото четырехлапого волонтера Лабрадор в Черновцах собирает деньги для ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Черновцах лабрадор, по имени Принц Паша, помог собрать для ВСУ 30 тысяч гривен. В частности, на улице за фото с собакой люди оставляют любую сумму денег.

Об этом говорится в сюжете местного издания "Молодой Буковинец".

Собака уже успела стать звездой Черновцов, ведь он выполняет важное дело - собирает деньги для украинских военных.

За фото с собакой местные жители донатят любую сумму. Поэтому собаке уже удалось собрать 30 тысяч гривен.

Отмечается, что в свое время Пашу отдавали в добрые руки. Так он попал в семью местного волонтера Владимира Дороша. Лабрадора приводят на благотворительную ярмарку только в выходные, когда нет дождя и воздушной тревоги.

В Черновцах лабрадор помог собрать 30 тысяч гривен для ВСУ: фото четырехлапого волонтераВ Черновцах лабрадор помогает ВСУ (molbuk.ua)

За день собака собирает от двух до четырех тысяч гривен.

"У нас было много идей, как собирать средства на помощь нашим ребятам. И сейчас основная задача - обеспечить дронами наши боевые подразделения на линии фронта. Поэтому мы решили проводить благотворительную ярмарку. Занимаемся этим уже около двух месяцев. Присоединились к приобретению двух дронов", - рассказал Дорош.

Кроме того, собака понимает команды "сидеть", "лежать", "стоять", "селфи". Однако, больше всего ему нравится гулять и есть.

В Черновцах лабрадор помог собрать 30 тысяч гривен для ВСУ: фото четырехлапого волонтераВ Черновцах лабрадор помог собрать 30 тысяч гривен для ВСУ: фото четырехлапого волонтераВ Черновцах лабрадор помог собрать 30 тысяч гривен для ВСУ: фото четырехлапого волонтера

В Черновцах лабрадор помогает ВСУ (molbuk.ua)

Ранее мы сообщали, что 8-летний украинец пением менее чем за месяц собрал полмиллиона гривен для ВСУ.

Также мы писали, что в Киеве маленький мальчик помогал сестренке, которая игрой на скрипке собирала деньги для ВСУ.

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