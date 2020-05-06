В СМИ назвали новую должность Саакашвили: назначат уже сегодня

Михаил Саакашвили уже сегодня, 6 мая, будет назначен секретарем Национального совета реформ. Председателем совета, созданного в 2014 году, является Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

При этом полномочия Саакашвили, пишет Бутусов, будут расширены. Экс-президент Грузии получит право участия в заседаниях Кабинета Министров. Периодичность сбора Нацсовета по реформам также уточнили - он будет заседать не реже, чем раз в месяц.

"То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах", - пишет журналист.

Также уточняется, что должность вице-премьера по реформам, с которой у Саакашвили "не выгорело", безусловно, более высокая, но доступ к информационному пространству там меньше. Бутусов назвал назначение личного врага Путина "важным сигналом" с точки зрения дипломатии.

Журналист пишет, что Саакашвили пока не планирует каких-либо резких политических движений, пока ему нужно определить "свою повестку дня". При этом Зеленский никакой конкретной стратегии для Саакашвили не определяет, поэтому у экс-главы Одесской ОГА руки развязаны.

Саакашвили назначат секретарем Национального совета реформ (скрин: facebook.com/butusov.yuriy)

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