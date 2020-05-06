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Ломаченко и Усик назвали украинцев и россиян единым народом в новом фильме (видео)

STYLERЖизнь    06.05.2020 - 08:24
Ломаченко и Усик назвали украинцев и россиян единым народом в новом фильме (видео)
Усик и Ломаченко назвали Украину и Россию единым народом (коллаж РБК-Украина)

Украинские боксеры снялись в документальном фильме, где сообщили о единстве с Россией

Александр Усик и Василий Ломаченко решили сняться в документальном фильме, который посвящен религии. Кинокартину презентовала "Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь" вместе с Киевско-Печерской лаврой. Видео опубликовано на YouTube-канале "Корсуньская пустынь" 5 мая.

В описании к документальному фильму объясняется, что "кинокартина рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины, бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству".

Отметим, что фильм называется "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!

Интересно, что Василий Ломаченко на кадрах заявляет, что Украина и Россия единый народ и он недоумевает, почему РФ воюет с нашей страной.

"По сути, мы являемся одним народом. С детства для меня не было раздельного понятия "Россия", "Украина", "Беларусь", о том, что там другие люди, это другая страна, что между нами граница какая-то. Такого не было никогда. Я все время думал, что мы единый народ, православные христиане, и мы живем все на одной земле. А сегодня нам пытаются подменить все принципы и веру", — сказал Василий.

Александр Усик говорит, что будет дружить со своими российскими друзьями, ему этого никто не запретит.

Также в фильме снялись два российских спортсмена: боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров.

Отметим, что украинские спортсмены в фильме восхищаются священниками Московского патриархата и говорят, что именно они наставили их на истинный путь


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Как мы ранее писали, Александр Усик сравнил закрытие церквей на Пасху с возвращением Советского Союза.

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Новости Украины Василий ЛомаченкоАлександр Усик
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