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Зеленский объявит о моем назначении в ближайшие дни, - Саакашвили

Новости » Политика     04.05.2020 - 19:20
Зеленский объявит о моем назначении в ближайшие дни, - Саакашвили
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Саакашвили не назвал должность, которую ему предложили в Офисе президента

Михаил Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни. Как передает РБК-Украина, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Саакашвили не стал называть должность, которую ему предложили в Офисе президента. Он также не уточнил, будет ли эта должность связана с работой непосредственно в Кабинете министров.

При этом он отметил, что сегодня встречался с вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

"Об этом (назначение Саакашвили - ред.) сам президент объявит в ближайшие дни. Я имел консультации с ним и с Офисом президента, с разными парламентскими лидерами... Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - заявил экс-президент Грузии.

По информации источников РБК-Украина, ввиду трудностей с назначением в правительство Михаилу Саакашвили предложили войти в Национальный совет реформ.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром по реформам. Однако достаточного количества голосов в парламенте в поддержку бывшего президента Грузии не нашлось и вопрос о его вхождении в состав украинского правительства был снят с повестки дня.

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