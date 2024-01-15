Смертоносна хвороба Х: симптоми, профілактика і чи дійсно вона гірша, ніж COVID
Хвороба X - це нова інфекція, яку планують обговорити на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Які симптоми у інфекції, що про неї відомо, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
При написанні матеріалу використовувалися джерела: World Health Organisation, CREID, National Library of Medicine.
Що відомо про хворобу X
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у лютому 2018 року створила назву "Хвороба X", щоб замінити невідомий гіпотетичний патоген, який може спровокувати епідемію у майбутньому.
Хвороба та пандемія
Після дискусії на Всесвітньому економічному форумі "Хвороба X" у соціальних мережах розкритикували планування вигаданої ситуації. Співтовариство з більш ніж 300 вченими зустрілося в листопаді 2022 року, щоб вивчити невідомий патоген, який може спричинити жахливу міжнародну епідемію, яка передбачає, що рівень смертності у 20 разів перевищує рівень смертності від Covid-19.
Гіпотетична загроза, відома як "Хвороба X", є терміном, що використовується вченими для сприяння розробці захисних заходів, які включають вакцини, а також тести, які будуть реалізовані у разі майбутнього спалаху.
Що таке хвороба X та наскільки вона небезпечна?
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у 2015 році розробила "План досліджень та розробок щодо запобігання епідеміям", прагнучи скоротити інтервал між виявленням вірусного спалаху та затвердженням вакцини.
Основна увага приділялася найбільш небезпечним інфекційним захворюванням, що виникають з мізерними засобами профілактики.
Як заміну відомого невідомого патогену ВООЗ представила хворобу X у 2018 році, поставивши перед організацією завдання вивчення та планування.
Метою є створення готових до використання сервісів для діагностичних тестів та вакцин з упором на вірусні інфекції.
У 2020 році в журналі The Lancet Infectioushoods була опублікована стаття, в якій цей термін було розширено, включивши до нього патоген X, та визначено можливості для міжнародної координації та розробки продуктів.
Ремдесивір - це противірусний препарат, який тестується компанією Gilead Sciences щодо потенційного використання при хворобі X.
Reader Sivir - препарат для лікування COVID-19, що знаходиться на стадії випробувань, був описаний The Daily Telegraph у квітні 2020 року як противірусний засіб, який компанія Gilead Sciences почала розробляти десятьма роками раніше для лікування потенційної хвороби X.
Науково-дослідний інститут хвороб X
У серпні 2023 року уряд Великобританії створив дослідницький інститут для проведення досліджень та вакцинації від потенційних збудників хвороби X.
Потенційне джерело хвороби X
Зважаючи на можливість поширення у вигляді пандемії або відсутності доступних заходів протидії ці патогени вважаються пріоритетними ВООЗ, яка веде їх список.
До нього включено:
- Крим-Конго геморагічна гарячка
- COVID-19
- Ебола
- Марбургський вірус
- лихоманка Ласса
- Вірус Зіка
- Вірус Ніпа
- Лихоманка долини Рифт
- Близькосхідний респіраторний синдром (MERS)
- тяжкий гострий респіраторний синдром (ТОРС)
- Зоонозні віруси
- Бактеріальна інфекція
Симптоми хвороби X
Симптоми з'являються раптово і можуть включати лихоманку, судоми в м'язах, непритомність, біль у шиї, спині, головний біль, опухання очей і чутливість до світла.
Також можуть виникнути відчуття нудоти, блювання, дискомфорту в животі, діареї та болю у горлі. Після цього можуть виникнути різкі перепади настрою та розгубленість.
Через кілька днів збудження може перейти в сонливість, занепокоєння, може збільшитись печінка.
Додаткові ознаки та симптоми включають прискорене серцебиття, набряк лімфатичних вузлів та петехіальні пухирі на шкірі та внутрішніх поверхнях слини, наприклад у роті та горлі.
Після четвертого чи п'ятого дня хвороби у хворих може розвинутись органна недостатність. На другому тижні хвороби деякі з хворих помирають. Після дев'ятого чи десятого дня хвороби більшість тих, хто вижив, починають одужувати.
Скільки людей помирає від хвороб x пандемії?
За оцінками медиків, хвороба X може вбити до 50 мільйонів людей. Оскільки COVID-19 стає все більш поширеною проблемою охорони здоров'я, що повторюється, британські медичні працівники зараз готуються до можливої нової пандемії.
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