Консульські послуги будуть надаватися чоловікам по-новому: що потрібно знати

З 18 травня закордонні дипломатичні установи України відновлять надання консульських послуг чоловікам призовного віку. При цьому процедура зміниться і для цього знадобиться додатковий документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Чоловікам знову надаватимуть консульські послуги

У МЗС зазначили, що технічна пауза в прийомі нових заяв на надання консульських послуг від окремої категорії громадян України добігає кінця.

З 18 травня відновитися прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, який було призупинено 23 квітня.

За кілька тижнів технічної паузи фахівці МЗС оперативно актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дало змогу привести консульську діяльність у відповідність до закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Окрему роботу провело Міністерство оборони України та інші органи влади для створення механізмів оновлення військово-облікових даних та їх синхронізації з консульськими послугами МЗС.

Тепер знадобиться військово-обліковий документ

У МЗС пояснили, що згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

Відомство додало, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ.

Види військово-облікового документа

У МЗС пояснили, що паперовим військово-обліковим документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий квиток, чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. При цьому паперові військово-облікові документи діятимуть лише до моменту запуску електронного кабінету призовника.

"Після його запуску діятимуть електронні військово-облікові документи, які кожен заявник зможе самостійно сформувати онлайн в електронному кабінеті", - повідомили дипломати.

А електронний документ відображається в додатку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Для отримання консульської послуги електронний військово-обліковий документ має бути достовірним та актуальним, тобто сформованим не раніше, ніж за 3 дні до звернення до консульської установи.

Електронний кабінет призовника ще не запрацював і паперового документа немає. Що робити

У МЗС повідомили, що громадянин України може скористатися тимчасовою альтернативною опцією: стати на тимчасовий консульський облік або оновити свої дані консульського обліку, і тоді подати заяву на отримання консульської послуги, не маючи електронного або паперового військово-облікового документа.

Перелік документів, необхідних для взяття на тимчасовий консульський облік або поновлення даних для перебування на ньому міститься у відповідному розділі на сайті закордонної дипломатичної установи, що надає цю послугу для мешканців свого консульського округу.

У разі наявності посвідки на тимчасове проживання в іноземній державі, громадянин має також додати копію такого дозволу до документів для взяття на облік.

Відомство уточнило, що загалом така процедура є тимчасовою і діятиме лише до моменту, коли в електронному кабінеті призовника з'явиться можливість самостійного формування електронного військово-облікового документа.

У яких випадках можна не подавати військово-обліковий документ для отримання консульських послуг

У МЗС повідомили, що паперовий або електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках:

якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну ("білий паспорт");

коли консульську дію вчиняють в інтересах дитини, другий із батьків якої є іноземцем або особою без громадянства;

якщо за консульською послугою звертається заарештований або позбавлений волі заявник.

Що робити, якщо немає закордонного паспорта

Відомство повідомило, що для постановки на тимчасовий консульський облік наявність закордонного паспорта обов'язкова.

"У такому разі громадянин має дочекатися 18 червня, коли, згідно з повідомленням Міністерства оборони, в електронному кабінеті призовника з'явиться можливість сформувати електронний військово-обліковий документ", - пише МЗС.

Сформувавши такий документ, громадянин зможе звернутися з ним до консульської установи для оформлення закордонного паспорта. Також для громадян, які не мають закордонного паспорта, також залишається доступною можливість оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Деталі про електронний кабінет призовника

Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста є одним із методів оновлення військово-облікових даних.

Його буде реалізовано у форматі мобільного застосунку Резерв+, який можна буде завантажити лише з офіційних маркетів App Store та Google Play.

З 18 червня в застосунку з'явиться можливість після уточнення своїх даних сформувати виписку з реєстру "Оберіг" з особистими персональними та службовими даними, які зберігаються в реєстрі.