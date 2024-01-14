В Давосі обговорять "Хворобу Х", яка у 20 разів може бути смертоноснішою за COVID

На Всесвітньому економічному форму в Давосі планують обговорити гіпотетично можливу пандемію через "Хворобу Х".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму Всесвітнього економічного форму.

Нарада щодо нової пандемії відбудеться в середу, 17 січня.

" З огляду на нові попередження Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що невідома "Хвороба X" може призвести до 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров’я до численних майбутніх викликів?",- зазначається в програмі.

Серед спікерів:

Тедрос Аданом Гебреїсус - генеральний директор ВООЗ;

Мішель Демаре - голова правління AstraZeneca Plc;

Шям Бішен - керівник Центру здоров'я та охорони здоров'я; Член виконавчого комітету Всесвітнього економічного форуму в Женеві;

Рой Джейкобс - президент і головний виконавчий директор Royal Philips;

Пріта Редді - виконавчий віцеголова Apollo Hospitals Enterprise Ltd;

Нісія Триндаде Ліма - міністр охорони здоров'я Бразилії;

Джаміль Едмонд Андерлін - головний редактор Europe, Politico.

Що таке "Хвороба Х"?

"Хвороба Х" є гіпотетичною загрозою. Це назва, яка використовується серед вчених для заохочення розробки контрзаходів, у тому ж числі вакцин й тестів, які можуть бути застосовані в разі майбутнього спалаху.

У листопаді 2022 року ВООЗ склала більше 300 вчених для вивчення "невідомого патогену, який може спричинити серйозну міжнародну епідемію". Зокрема вважається, що смертність від патогену у 20 разів може перевищити показники COVID-19.

Коронавірус у світі

В грудні 2019 року в китайському Ухані вперше виявили COVID-19. Хвороба почалась як спалах та розвинулась до рівня пандемії. Причиною став коронавірус SARS-CoV-2.

Вже в 2023 році ВООЗ заявила, що коронавірусна хвороба 2019 року стала постійною проблемою суспільної охорони здоров'я й вже не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я міжнародного значення.

За час пандемії у світі захворілі майже 687 млн людей й близько 7 млн загинули.

В кінці грудня 2023 року рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження.