Хвороба нікуди не зникла. В МОЗ нагадали, як вберегти себе від COVID-19

Попри припинення надзвичайної ситуації щодо COVID-19, українці й надалі продовжують хворіти та помирати від захворювання, а кількість інфікованих в осінньо-зимовий період традиційно зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерство охорони здоров'я.

Вберегти себе від важкого перебігу COVID-19 та її наслідків можна завдяки вакцинації, яка є безоплатною для всіх українців.

Первинна вакцинація

Первинна вакцинація є курсом з двох базових щеплень та одного бустерного. Для дорослих складається з однієї дози вакцини Janssen або двох доз будь-якої іншої вакцини.

Дітям 12-17 років потрібно отримати два щеплення "дорослою" вакциною Comirnaty від Pfizer-Biontech, а для дітей 5-11 років існує спеціальна вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech

Бустерне щеплення

Роблять дітям й дорослим через 5 місяців після двох базових. Дітям від 5 років - через 6 місяців.

"Увесь первинний курс щеплень включає первинну вакцинацію та перше бустерне щеплення. Для переважної більшості дорослих молодших за 60 років, невагітних жінок та дітей без важких хвороб такого курсу достатньо для захисту від тяжкого перебігу COVID-19, у тому числі від хвороби, викликаної варіантом Омікрон або його субваріантами", - пояснює МОЗ.

Наступні бустерні щеплення

Роблять у період через 6-12 місяців після попереднього. Щеплення рекомендовані людям, які перебувають в групі ризику:

людям віком 60+;

дорослим із серйозними хронічними хворобами;

дітям від 5 років із серйозними хронічними хворобами;

вагітним;

медичним працівникам.

"Здорові дорослі до 60 років та діти від 5 років за бажання також можуть отримати такі бустерні щеплення, але лише за умови достатньої кількості вакцин для груп ризику", - відзначає пресслужба.

Для дорослих в якості бустерної може бути використана будь-яка з доступних вакцин, а для дітей 5-11 років - тільки спеціальна вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech. Зокрема для дітей 12-17 років - "доросла" вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech.

Коронавірус в Україні та світі

В кінці грудня рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник порекомендував киянам повернутись до носіння масок.