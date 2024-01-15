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Лікар розказазав, яку важку хворобу може попередити журавлина

Понеділок 15 січня 2024 08:51
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Лікар розказазав, яку важку хворобу може попередити журавлина Фото: Журавлина може вилікувати цистит (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Михайло Цюрак

Журавлина - це кисла ягода, яку зазвичай додають у соки, соуси та харчові добавки. Вона надзвичайно корисна та може лікувати інфекції сечовивідних шляхів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.

Журавлина і цистит

Цистит - це запальний процес в сечовому міхурі, який супроводжується болем над лобком, частим та болючим сечовипусканням. Найчастішими збудниками циститу є бактерії, але віруси і грибки теж можуть спричиняти це захворювання.

Цистит може переходити в хронічну форму і турбувати по декілька разів на рік (переважно така проблема виникає в жінок через анатомічні особливості).

Журавлина може попередити розвиток циститу. Її червоні ягоди містять антиоксиданти, антоціани і танін, які мають протимікробну дію і накопичуються у великій кількості в сечі. Тому журавлина добре підходить для профілактики хронічного циститу.

Скільки журавлини можна з'їсти за день?

100 грамів цих ягід достатньо для забезпечення лікувально-профілактичного ефекту. Ягоди бажано їсти в сушеному вигляді чи у формі варення, так як свіжа журавлина дуже кисла.

До речі, названо найкориснішу ягоду, яка знижує ризик передчасної смерті.

А ще писали про те, що з вами станеться, якщо їсти ягоди щодня.

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