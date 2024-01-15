Болезнь X - это новая инфекция, которую планируют обсудить на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Какие симптомы у инфекции, что про нее известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о болезни X

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в феврале 2018 года создала название "Болезнь X", чтобы заменить неопознанный гипотетический патоген, который может спровоцировать эпидемию в будущем.

Болезнь и пандемия

После дискуссии на Всемирном экономическом форуме "Болезнь X" пр в социальных сетях раскритиковали планирование вымышленной ситуации. Сообщество из более чем 300 ученых встретилось в ноябре 2022 года, чтобы изучить неопознанный патоген, который может вызвать ужасную международную эпидемию, предполагающую, что уровень смертности в 20 раз превышает уровень смертности от Covid-19.

Гипотетическая угроза, известная как "Болезнь X", представляет собой термин, используемый учеными для содействия разработке защитных мер, которые включают вакцины, а также тесты, которые будут реализованы в случае будущей вспышки.

Что такое болезнь X и насколько она опасна?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году разработала "План исследований и разработок по предотвращению эпидемий", стремясь сократить интервал между обнаружением вирусной вспышки и утверждением вакцины.

Основное внимание уделялось наиболее опасным возникающим инфекционным заболеваниям (ЭИЗ) со скудными средствами профилактики.

В качестве замены известного неопознанного патогена ВОЗ представила болезнь X в 2018 году, поставив перед организацией задачу изучения и планирования.

Целью является создание готовых к использованию сервисов для диагностических тестов и вакцин с упором на вирусные инфекции.

В 2020 году в журнале The Lancet Infectioushoods была опубликована статья, в которой этот термин был расширен, включив в него патоген X, и определены возможности для международной координации и разработки продуктов.

Ремдесивир - это противовирусный препарат, который тестируется компанией Gilead Sciences на предмет потенциального использования при болезни X.

Reader Sivir - препарат для лечения COVID-19, находящийся на стадии испытаний, был описан The Daily Telegraph в апреле 2020 года как противовирусное средство, которое компания Gilead Sciences начала разрабатывать десятью годами ранее для лечения потенциальной болезни X.

Научно-исследовательский институт болезней X

В августе 2023 года правительство Великобритании создало исследовательский институт для проведения исследований и вакцинации от потенциальных возбудителей болезни X.

Потенциальный источник болезни X

Ввиду возможности распространения в виде пандемии или отсутствия доступных мер противодействия эти патогены считаются приоритетными ВОЗ, которая ведет их список.

В него включены:

Крым-Конго геморрагическая лихорадка

COVID-19

Эбола

Марбургский вирус

лихорадка Ласса

Вирус Зика

Вирус Нипах

Лихорадка долины Рифт

Ближневосточный респираторный синдром (MERS)

тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)

Зоонозные вирусы

Бактериальная инфекция

Симптомы болезни X

Симптомы появляются внезапно и могут включать лихорадку, судороги в мышцах, обмороки, боли в шее, спине, головные боли, опухание глаз и чувствительность к свету.

Также могут возникнуть ощущения тошноты, рвоты, дискомфорта в животе, диареи и боли в горле. После этого могут возникнуть резкие перепады настроения и растерянность.

Через несколько дней возбуждение может перейти в сонливость, беспокойство, может увеличиться печень.

Дополнительные признаки и симптомы включают учащенное сердцебиение, опухшие лимфатические узлы и петехиальные волдыри на коже и внутренних поверхностях слюны, например во рту и горле.

После четвертого или пятого дня болезни у больных может развиться органная недостаточность. На второй неделе болезни некоторые из больных умирают. После девятого или десятого дня болезни большинство выживших начинают поправляться.

Сколько людей умирает от болезней x пандемии?

По оценкам медиков, болезнь X может убить до 50 миллионов человек. Поскольку COVID-19 становится все более распространенной и повторяющейся проблемой здравоохранения, британские медицинские работники сейчас готовятся к возможной новой пандемии.