Смертоносная болезнь Х: симптомы, профилактика и действительно ли она хуже, чем COVID
Болезнь X - это новая инфекция, которую планируют обсудить на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Какие симптомы у инфекции, что про нее известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала использовались источники: World Health Organisation, CREID, National Library of Medicine.
Что известно о болезни X
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в феврале 2018 года создала название "Болезнь X", чтобы заменить неопознанный гипотетический патоген, который может спровоцировать эпидемию в будущем.
Болезнь и пандемия
После дискуссии на Всемирном экономическом форуме "Болезнь X" пр в социальных сетях раскритиковали планирование вымышленной ситуации. Сообщество из более чем 300 ученых встретилось в ноябре 2022 года, чтобы изучить неопознанный патоген, который может вызвать ужасную международную эпидемию, предполагающую, что уровень смертности в 20 раз превышает уровень смертности от Covid-19.
Гипотетическая угроза, известная как "Болезнь X", представляет собой термин, используемый учеными для содействия разработке защитных мер, которые включают вакцины, а также тесты, которые будут реализованы в случае будущей вспышки.
Что такое болезнь X и насколько она опасна?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году разработала "План исследований и разработок по предотвращению эпидемий", стремясь сократить интервал между обнаружением вирусной вспышки и утверждением вакцины.
Основное внимание уделялось наиболее опасным возникающим инфекционным заболеваниям (ЭИЗ) со скудными средствами профилактики.
В качестве замены известного неопознанного патогена ВОЗ представила болезнь X в 2018 году, поставив перед организацией задачу изучения и планирования.
Целью является создание готовых к использованию сервисов для диагностических тестов и вакцин с упором на вирусные инфекции.
В 2020 году в журнале The Lancet Infectioushoods была опубликована статья, в которой этот термин был расширен, включив в него патоген X, и определены возможности для международной координации и разработки продуктов.
Ремдесивир - это противовирусный препарат, который тестируется компанией Gilead Sciences на предмет потенциального использования при болезни X.
Reader Sivir - препарат для лечения COVID-19, находящийся на стадии испытаний, был описан The Daily Telegraph в апреле 2020 года как противовирусное средство, которое компания Gilead Sciences начала разрабатывать десятью годами ранее для лечения потенциальной болезни X.
Научно-исследовательский институт болезней X
В августе 2023 года правительство Великобритании создало исследовательский институт для проведения исследований и вакцинации от потенциальных возбудителей болезни X.
Потенциальный источник болезни X
Ввиду возможности распространения в виде пандемии или отсутствия доступных мер противодействия эти патогены считаются приоритетными ВОЗ, которая ведет их список.
В него включены:
- Крым-Конго геморрагическая лихорадка
- COVID-19
- Эбола
- Марбургский вирус
- лихорадка Ласса
- Вирус Зика
- Вирус Нипах
- Лихорадка долины Рифт
- Ближневосточный респираторный синдром (MERS)
- тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)
- Зоонозные вирусы
- Бактериальная инфекция
Симптомы болезни X
Симптомы появляются внезапно и могут включать лихорадку, судороги в мышцах, обмороки, боли в шее, спине, головные боли, опухание глаз и чувствительность к свету.
Также могут возникнуть ощущения тошноты, рвоты, дискомфорта в животе, диареи и боли в горле. После этого могут возникнуть резкие перепады настроения и растерянность.
Через несколько дней возбуждение может перейти в сонливость, беспокойство, может увеличиться печень.
Дополнительные признаки и симптомы включают учащенное сердцебиение, опухшие лимфатические узлы и петехиальные волдыри на коже и внутренних поверхностях слюны, например во рту и горле.
После четвертого или пятого дня болезни у больных может развиться органная недостаточность. На второй неделе болезни некоторые из больных умирают. После девятого или десятого дня болезни большинство выживших начинают поправляться.
Сколько людей умирает от болезней x пандемии?
По оценкам медиков, болезнь X может убить до 50 миллионов человек. Поскольку COVID-19 становится все более распространенной и повторяющейся проблемой здравоохранения, британские медицинские работники сейчас готовятся к возможной новой пандемии.
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