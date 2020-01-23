Смертельный вирус из Китая все ближе к Украине: как защититься от пневмонии

Вирус из Китая (коллаж: РБК-Украина)

Случаи заражения китайским коронавирусом фиксируют во многих странах

Коронавирус из Китая (2019-nCoV) быстро распространяется по всему миру, приближаясь к границам Украины. В КНР закрывают города, случаи заражения подтверждены еще в семи странах, есть подозрения, что вирус могут обнаружить в России и Беларуси. Известно уже о более 600 заболевших и 17 погибших. Стоит ли украинцам бояться нового штамма коронавируса, и как уберечь свое здоровье - в материале Styler.

Так, по словам экс-министра здравоохранения Уляны Супрун, коронавирус не впервые убивает людей. Так, в 2002-2023 свирепствовал SARS-CoV (Тяжелый острый респираторный синдром или ТОРС), тогда заболело 8 тысяч человек, 774 - погибло.

В 2012 году штаммом MERS-CoV (Ближневосточный коронавирусный респираторный синдром) заразилось 2500 человек из 25 стран, около 35% погибло.

Новый штамм коронавируса 2019-nCOV пришел из китайского города Ухань в декабре 2019 года. При этом большинство зараженных - посетители рынка в Ухане, где продаются, как живые, так и убитые животные.

От чего зависит тяжесть заболевания

Супрун пишет, что случаев заражения на самом деле больше, поскольку у многих людей вирус проявляет себя легкими респираторными симптомами.

"Врачи сообщают, что выздоровление в основном зависит от иммунитета человека. Пока известно, что люди, которые умерли в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности, слабый иммунитет", - утверждает медик.

При этом среди умерших в основном пожилые люди с тяжелыми заболеваниями - цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона.

Почему опасен новый коронавирус

Вирус вызывает тяжелую пневмонию. Его главными симптомами являются кашель, лихорадка и затруднение дыхания. Эксперты считают, что инкубационный период длится около двух недель.

При этом новый коронавирус начал передаваться не только от зараженных животных к человеку, но и от человека к человеку.

Как защитить себя

Вакцины от нового штамма коронавируса пока не существует - она пока что на ранней стадии разработки. Центры по контролю и профилактике заболеваний разработали свои рекомендации:

часто и тщательно мыть руки мылом и водой (не менее 20 секунд),

не касаться грязными руками глаз, носа или рта,

избегать тесного контакта с больными людьми.

Если у вас есть симптомы ОРВИ, Супрун советует:

оставаться дома,

избегать тесного контакта с людьми,

прикрывать рос и нас салфеткой во время кашля и чихания, а после тщательно мыть руки,

проветривать помещение и дезинфицировать поверхности,

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Тем же украинцам, которые находятся где-то вблизи зоны распространения вируса, стоит соблюдать правила:

следить за гигиеной рук,

не посещать рынки с животными и птицами,

избегать посещения больных,

обратиться к врачу в случае появления симптомов (кашля, лихорадки или трудностей с дыханием),

звонить заранее, прежде чем ехать в больницу.

Как защитить себя от коронавируса (фото: Минздрав)

Инфекционист, доктор наук Ольга Голубовская пишет, что стоит обратить внимание на лихорадку и симптомы поражения нижних дыхательных путей тем людям, которые две недели назад имели контакт с больным человеком (14 дней - инкубационный период 2019-nCoV).

Кроме того, у некоторых пациентов может отсутствовать лихорадка, например, у очень молодых или пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом или принимают жаропонижающие препараты.

Главными симптомами и признаками болезни являются: лихорадка с симптомами поражения нижних дыхательных путей, если человек за 14 дней до этого путешествовал в Китай, или имел тесный контакт с человеком, который болен и обследуется на факт инфицирования вирусом nCoV.

Как происходит заражение 2019-nCoV от человека к человеку

По словам эксперта, заразится можно при "тесном контакте": пребывание в пределах примерно 2 метров, или в пределах одной комнаты, или в зоне ухода за инфицированным больным в течение длительного периода времени, не надевая рекомендованных средств индивидуальной защиты (например, халаты, перчатки, респиратор, защита глаз). Также тесный контакт может включать посещение зоны ожидания либо комнаты медицинского обслуживания, где находился больной.

Прямой контакт с выделениями от больного, инфицированного новым коронавирусов (например, при кашле), находясь без средств индивидуальной защиты.

Напомним, в Китае установили источник нового коронавируса. С большой вероятностью, 2019-nCoV может быть гибридом вирусов летучих мышей и змей.