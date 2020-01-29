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Смертельний вірус з Китаю: українські медики зробили важливу заяву

STYLERЖиття    29.01.2020 - 07:05
Смертельний вірус з Китаю: українські медики зробили важливу заяву
Смертельний вірус з Китаю не піддається лікуванню (Колаж РБК-Україна)

Українські медики просять людей не щепитися від коронавіруса

Вірус з Китаю продовжує вбивати людей в Азії і поширюватися далі. За останніми даними від китайського коронавіруса вже померло 100 осіб. В Україні медики вже неодноразово повідомляли, що панікувати зарано.

28 січня Міністерство охорони здоров'я України зробило офіційну заяву для жителів нашої країни, а саме - в жодному разі не вакцинуватися від вірусу 2019-nCoV, адже щеплення від нього не існує.

В останні кілька днів на сайтах безкоштовних оголошень з'явилися анонси про можливі щеплення від смертельного вірусу з Китаю. Просять за них не мало - близько 2500 гривень за вакцину. Але лікарі попереджають, що це обман довірливих людей захисту від цієї інфекції поки немає.

"З'явилася інформація на певних сайтах про можливості вакцинуватися від нового коронавіруса. Це неправда. Тобто, не слід сподіватися або купувати ці вакцини, які на сьогоднішній день не існує ніде в світі ", - сказав на прес-брифінгу на тему: "Про ситуацію щодо коронавирусної інфекції 2019-nCoV" лікар-анестезіолог Сергій Добров.

Не можемо не відзначити, що зараз Центр по контролю і профілактиці захворювань Китаю активно займається розробкою ліків від коронавіруса, який викликає важку пневмонію і є смертельно небезпечним.

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