Смертельный вирус из Китая подбирается к Украине: главные симптомы

Коронавирус из Китая (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус из Китая может спровоцировать тяжелые заболевания нижних дыхательных путей

Коронавирус из Китая (nCoV) очень быстро распространяются по миру. После того, как случай заболевания смертельной инфекцией, от которой пока нет лекарства, зафиксировали в США, эпидемиологи допускают, что скоро он доберется до Европы. Как распознать симптомы смертельной болезни - в материале Styler.

Стоит отметить, что коронавирус уже забрал жизни почти десяти человек, сотни (по некоторым данным тысячи - заболели). А в группу риска, прежде всего, входят дети и пожилые люди. По последним данным, в Хабаровск (Россия), прибыла пассажирка из Китая, у которой заподозрили nCoV.

Специалисты утверждают, что вирус может варьироваться по степени тяжести - от легких до умеренных заболеваний верхних респираторных отделов. А в ряде случаев коронавирус может доходить на нижних дыхательных путей, вызывая бронхит и пневмонию.

На какие симптомы стоит обратить внимание:

По первым признакам коронавирус похож на ОРВИ или грипп и включает в себя насморк, головную боль, кашель, больное горло, лихорадку, общее ощущение нездоровья.

Важными симптомами является сочетание повышенной температуры, кашля и утрудненного дыхания. nCoV также может быть похож на кишечный грипп, сопровождаемый диареей, тошнотой, рвотой.

Профилактика коронавируса такая же, что и при гриппе.

регулярно мыть руки с мылом или вытирать их спиртосодержащими салфетками;

избегать тесного контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа;

хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

Что известно о новом опасном штамме коронавируса

К слову, группу коронавирусов называют так, потому что на поверхности вирусной частицы видна "корона" из выступающих белков. Заражать он может кошек, собак, летучих мышей и птиц. Источником заражения нового штамма вируса, вероятно, стали летучие мыши, потом он передался к циветам (млекопитающие), которые попали на китайский рынок.

Шесть известных коронавирусов способны заразить человека. При этом два из них очень опасны. Первый стал причиной атипичной пневмонии в 2003 году - его назвали ТОРС (коронавирус Тяжелого острого респираторного синдрома), второй - БВРС (Ближневосточный вирусный респираторный синдром). Оба вируса могут вызвать серьезные заболевания дыхательных путей и привести к летальному исходу.

Новый штамм по опасности, вероятно, похож на ТОРС. В Китае уже заявили, что вирус может передаваться от человека к человеку. А в Британии считают, что цифры по заболеваемости сильно занижены.