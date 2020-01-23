Смертельный вирус из Китая: как реагируют на больных пассажиров в аэропортах Украины

Смертельный коронавирус из Китая (Коллаж РБК-Украина)

В Украине не стали прекращать авиасообщение с Китаем из-за смертельного вируса

Смертельный коронавирус унес жизни уже 25 человек, а зараженных с каждым днем становится больше. Известны случаи коронавируса в других странах. Многие международные аэропорты усилили меры безопасности и пассажиров, которые вызывают подозрение, немедленно отправляют в карантин.

Однако в Украине запрета на прием самолетов из Китая нет. Как сообщает ТСН, в международном аэропорте "Борисполь" получили письмо от МОЗ, в котором дали разъяснение по вирусной пневмонии.

"21 января аэропорт "Борисполь" получил письмо от санитарно-карантинного подразделения ГУ" Лабораторный центр на воздушном транспорте МОЗ Украины" (далее - СКП) с разъяснениями по не диагностированной пневмонии, вызванной коронавирусом. Своим официальным письмом СКП сообщает, что контролирует ситуацию и находится в тесном контакте с национальными органами власти Китая. А также не рекомендует какие-либо ограничения на поездки и торговлю с Китаем", - говорится в сообщении пресс-службы.

Информация о том, что на борту воздушного судна находятся лица с признаками инфекционной болезни будет передана экипажем за 30 минут до прибытия в аэропорт или сразу после заруливания борта на место стоянки. Это даст возможность оценить риски и провести проверку.

Как не заразиться опасным коронавирусом из Китая

"После установки трапа первым на борт такого воздушного судна поднимается очередной СКП, оценивает по клинико-эпидемиологическим данным ситуацию и, в случае отсутствия на борту больного/подозрительного инфекционной болезнью, дает разрешение на продолжение обслуживания пассажиров, выгрузки груза и тому подобное. Или в случае подтверждения - дает указание установить воздушное судно на санитарное место стоянки", - объяснили в "Борисполе".

Тем временем, по новым данным, в Китае выросло количество погибших от нового вируса до 25 человек, а заболевших – 616 человек.

Город Ухань, который оказался в центре эпидемии – полностью перекрыт, все транспортное сообщение остановлено, а местному населению приказали использовать маски и поменьше передвигаться по городу.

Известны случаи заражения и в других странах. Детальную карту вспышек коронавируса можно посмотреть тут.

В сети появилась информация о жительнице Китая, которая похвасталась тем, как она обманула проверку в аэропорту Парижа. Девушка из Уханя сообщила друзьям, что приняла жаропонижающее перед проходом тепловизора. Она спокойно вышла в аэропорту. Друзья, узнав о том, что она сделала, немедленно начали звонить в посольство и бить тревогу. С ней сразу же связались представители посольства КНР во Франции и потребовали пройти обследование у врачей.