ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае разработали успешный метод лечения коронавируса

Новости » Общество     23.01.2020 - 09:58
В Китае разработали успешный метод лечения коронавируса
Иллюстративное фото (synevo.ua)

Лечение нового вируса пневмонии возможно путем экстракорпорального насыщения крови кислородом

В Китае разработали успешный метод нового коронавируса пневмонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dailymail.

Сообщается, что врачам удалось разработать успешный метод с использованием экстракорпорального насыщения крови кислородом.

Метод успешно был использован в Ухане, где в декабре была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. Благодаря насыщения крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, находящегося в критическом состоянии. По словам медиков, после лечения состояние пациента стабилизировалось и продолжает улучшаться. В скором времени мужчину могут выписать из карантина.

Ранее РБК-Украина писало, что число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом, возросло до 617 человек.

По состоянию на утро 22 января жертвами вируса стали девять человек. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где изначально в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности распространения коронавируса 2019 nCoV нового типа за пределами Китайской Народной Республики.

В Китае запретят покидать город жителям Уханя из-за вируса Украинцам рекомендуют не посещать регион распространения вируса в Китае
Новости Украины Китайвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь