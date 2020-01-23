Смертельний вірус з Китаю: як реагують на хворих пасажирів в аеропортах України

Смертельний коронавірус з Китаю (Колаж РБК-Україна)

В Україні не стали припиняти авіасполучення з Китаєм через смертельний вірус

Смертельний коронавірус забрав життя вже 25 осіб, а заражених з кожним днем стає більше. Відомі випадки коронавірус в інших країнах. Багато міжнародних аеропортів посилили заходи безпеки та пасажирів, які викликають підозру, негайно відправляють в карантин.

Проте в Україні заборони на прийняття літаків з Китаю немає. Як повідомляє ТСН, у міжнародному аеропорті "Бориспіль" отримали листа від МОЗ, у якому дали роз'яснення щодо вірусної пневмонії.

"21 січня аеропорт "Бориспіль" отримав лист від санітарно-карантинного підрозділу ГУ" Лабораторний центр на повітряному транспорті МОЗ України" (далі - СКП) з роз'ясненнями по не діагностованій пневмонії, викликаної коронавірусом. Своїм офіційним листом СКП повідомляє, що контролює ситуацію і знаходиться в тісному контакті з національними органами влади Китаю. А також не рекомендує які-небудь обмеження на поїздки та торгівлю з Китаєм", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Інформація про те, що на борту повітряного судна знаходяться особи з ознаками інфекційної хвороби буде передана екіпажем за 30 хвилин до прибуття в аеропорт або відразу після зарулювання борту на місце стоянки. Це дасть можливість оцінити ризики та провести перевірку.

Як не заразитися небезпечним коронавірусом з Китаю

"Після встановлення трапа першим на борт такого повітряного судна підіймається черговий СКП, оцінює за клініко-епідеміологічними даними ситуацію і, у разі відсутності на борту хворого/підозрілого інфекційною хворобою, дає дозвіл на продовження обслуговування пасажирів, вивантаження вантажу тощо Або в разі підтвердження - дає вказівку встановити повітряне судно на санітарне місце стоянки", - пояснили в "Борисполі".

Тим часом, за новими даними, в Китаї зросла кількість загиблих від нового вірусу до 25 осіб, а хворих – 616 осіб.

Місто Ухань, який опинився в центрі епідемії – повністю перекритий, все транспортне сполучення зупинено, а місцевому населенню наказали використовувати маски й трохи менше пересуватися по місту.

Відомі випадки зараження і в інших країнах. Детальну карту спалахів коронавірусу можна подивитися тут.

У мережі з'явилася інформація про жительку Китаю, яка похвалилася тим, як вона обдурила перевірку в аеропорту Парижа. Дівчина з Уханя повідомила друзям, що прийняла жарознижувальне перед проходом тепловізора. Вона спокійно вийшла в аеропорту. Друзі, дізнавшись про те, що вона зробила, негайно почали дзвонити в посольство і бити тривогу. З неї одразу ж зв'язалися представники посольства КНР у Франції та зажадали пройти обстеження у лікарів.