ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Смертельное ДТП под Одессой: новые подробности и шокирующие видео

STYLERЖизнь    22.09.2019 - 10:19
Смертельное ДТП под Одессой: новые подробности и шокирующие видео
Смертельное ДТП под Одессой (фото: od.dsns.gov.ua)

В смертельной аварии погибли девять человек

Накануне под Одессой произошла авария с участием грузовика и переполненной маршрутки. Вследствие ДТП погибли девять человек. На YouTube опубликовали новые подробности и видео с места происшествия.

Как известно, удар был такой силы, что левую часть микроавтобуса полностью смяло, а транспортное средство опрокинулось на бок. Спасателям пришлось применять гидравлические инструменты для извлечения людей. В живых остались водитель маршрутки и водитель фуры.

Смертельное ДТП под Одессой - видео

К тому же, в видео с места ЧП демонстрируют, что водитель грузовика мог также после аварии самостоятельно покинуть транспортное средство и обошелся без переломов.

Смертельное ДТП под Одессой - видео

До устранения последствий ДТП движение на трассе Овидиополь-Одесса, между селами Новая Долина и Прилиманское временно перекрыто. Полиция направляет автомобили в объезд и просит водителей заранее планировать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что в Одессе на улице Академика Королева автомобиль въехал в толпу, которая собралась на протест против строительства на территории детского сада. В результате инцидента пострадали два человека.

В районе ДТП под Одессой затруднено движение транспорта В Киеве пьяный горе-гонщик убегал от полиции и улетел с моста: видео
Новости Украины ДТП
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь