Смертельное ДТП в Харькове: допросили мать 16-летнего Николая Харьковского
Мать 16-летнего Николая Харьковского, который на большой скорости за рулем Infiniti совершил ДТП, в результате которого погиб мужчина, дала показания следователю.
Об этом сообщает "Суспильне".
Недавно Марина Дегтяр приехала из-за границы, и следователь смог ее допросить. Правда не ясно, что именно женщина рассказала об этом деле.
Начальник облуправления полиции Станислав Перлин заявил, что в данный момент продолжается досудебное следствие. После этого дело направят в суд.
По словам прокурора Харьковской области Александра Фильчакова, дело передадут в суд в течение двух месяцев.
ДТП в Харькове
Авария произошло вечером 26 октября. Infiniti, за рулем которого был 16-летний Николай Харьковский, врезался в Chevrolet.
После сильного удара Infiniti влетел в рекламный щит и сбил светофор. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.
По предварительным данным, Infiniti проехал на красный сигнал светофора со скоростью более 100 км/ч.
Напомним, недавно мать Николая Харьковского впервые дала интервью из Германии. Женщина заявила, что никогда не давало несовершеннолетнему сыну право управлять авто.
Она подчеркнула, что забрала второй комплект ключей и документы на машину за границу после того, как ее сына остановили за рулем родительского авто.
Ранее суд оштрафовал Николая Харьковского за езду без водительского удоствреения и превышение скорости.