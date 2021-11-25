Смертельна ДТП у Харкові: допитали матір 16-річного Миколу Харківського
Мати 16-річного Миколи Харківського, який на великій швидкості за кермом Infiniti скоїв ДТП, в результаті якого загинув чоловік, дала свідчення слідчому.
Про це повідомляє "Суспільне".
Нещодавно Марина Дегтяр приїхала з-за кордону, і слідчий зміг її допитати. Правда не ясно, що саме жінка розповіла про цю справу.
Начальник облуправління поліції Станіслав Перлин заявив, що в даний момент триває досудове слідство. Після цього справу направлять до суду.
За словами прокурора Харківської області Олександра Фільчакова, справу передадуть до суду протягом двох місяців.
ДТП у Харкові
Аварія сталася ввечері 26 жовтня. Infiniti, за кермом якого був 16-річний Микола Харківський, врізався в Chevrolet.
Після сильного удару Infiniti влетів у рекламний щит і збив світлофор. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.
За попередніми даними, Infiniti проїхав на червоний сигнал світлофора зі швидкістю понад 100 км/год.
Нагадаємо, нещодавно мати Миколи Харківського вперше дала інтерв'ю з Німеччини. Жінка заявила, що ніколи не давало неповнолітньому синові право керувати авто.
Вона підкреслила, що забрала другий комплект ключів і документи на машину за кордон після того, як її сина зупинили за кермом батьківського авто.
Раньше суд оштрафував Миколу Харківського за їзду без водійського удоствреения і перевищення швидкості.