Смертельна ДТП у Харкові: допитали матір 16-річного Миколу Харківського

Мати 16-річного Миколи Харківського, який на великій швидкості за кермом Infiniti скоїв ДТП, в результаті якого загинув чоловік, дала свідчення слідчому.

Про це повідомляє " Суспільне ".

Нещодавно Марина Дегтяр приїхала з-за кордону, і слідчий зміг її допитати. Правда не ясно, що саме жінка розповіла про цю справу.

Начальник облуправління поліції Станіслав Перлин заявив, що в даний момент триває досудове слідство. Після цього справу направлять до суду.

За словами прокурора Харківської області Олександра Фільчакова, справу передадуть до суду протягом двох місяців.

ДТП у Харкові

Аварія сталася ввечері 26 жовтня. Infiniti, за кермом якого був 16-річний Микола Харківський, врізався в Chevrolet.

Після сильного удару Infiniti влетів у рекламний щит і збив світлофор. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

За попередніми даними, Infiniti проїхав на червоний сигнал світлофора зі швидкістю понад 100 км/год.