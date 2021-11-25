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Смертельна ДТП у Харкові: допитали матір 16-річного Миколу Харківського

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Харків, Четвер 25 листопада 2021 18:17
Смертельна ДТП у Харкові: допитали матір 16-річного Миколу Харківського Колаж РБК-Україна: у Харкові допитали матір 16-річного Миколу Харківського
Автор: Роман Мирончук

Мати 16-річного Миколи Харківського, який на великій швидкості за кермом Infiniti скоїв ДТП, в результаті якого загинув чоловік, дала свідчення слідчому.

Про це повідомляє "Суспільне".

Нещодавно Марина Дегтяр приїхала з-за кордону, і слідчий зміг її допитати. Правда не ясно, що саме жінка розповіла про цю справу.

Начальник облуправління поліції Станіслав Перлин заявив, що в даний момент триває досудове слідство. Після цього справу направлять до суду.

За словами прокурора Харківської області Олександра Фільчакова, справу передадуть до суду протягом двох місяців.

ДТП у Харкові

Аварія сталася ввечері 26 жовтня. Infiniti, за кермом якого був 16-річний Микола Харківський, врізався в Chevrolet.

Після сильного удару Infiniti влетів у рекламний щит і збив світлофор. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

За попередніми даними, Infiniti проїхав на червоний сигнал світлофора зі швидкістю понад 100 км/год.

Нагадаємо, нещодавно мати Миколи Харківського вперше дала інтерв'ю з Німеччини. Жінка заявила, що ніколи не давало неповнолітньому синові право керувати авто.

Вона підкреслила, що забрала другий комплект ключів і документи на машину за кордон після того, як її сина зупинили за кермом батьківського авто.

Раньше суд оштрафував Миколу Харківського за їзду без водійського удоствреения і перевищення швидкості.

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ДТП Харків
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