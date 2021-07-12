Смертельное ДТП под Борисполем: семеро детей сидели в багажнике легковушки

Трагедия произошла в Бориспольском районе на трассе Мартусовка - Процив. Большая компания с детьми возвращалась с отдыха в соседнее село. В небольшой автомобиль уместилось 16 человек, из них 9 человек был в багажнике.

"Они отдыхали, праздновали день рождения. Выехал на обочину, машину занесло, начало крутить. Дети были в задней части авто, так называемом багажнике. Почему родители не придерживались правил безопасности, выясняет следствие. На родителей составлены административные протоколы", - сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Пряшникова.

В результате ДТП машина перевернулась на крышу. Два человека погибли на месте – один взрослый и один ребенок, девочка 7 лет.

"В авто было 16 человек. Шестеро получили тяжелые травмы и сейчас госпитализированы, у них политравмы и черепно-мозговые. Стало известно, что погибли водитель и его пасынок. В целом в багажнике авто сидели семеро детей", - добавили в полиции.

11 человек из этого автомобиля были госпитализированы в местные больницы. Пятерых после оказания медицинской помощи отпустили, у остальных диагностированы более серьезные травмы, два человека – в реанимации.

"Состояние людей, который вызывает беспокойство. Это женщина, у нее черепно-мозговая травма, также девочка 14 лет у нее также серьезная травма головы, ей проводят сейчас дополнительное обследование", - рассказал директор КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения" Александр Щур.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Уже известно, что водитель 1988 года рождения в момент аварии был пьян.