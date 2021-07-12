Смертельна ДТП під Борисполем: семеро дітей сиділи в багажнику легковика

Трагедія сталася в Бориспільському районі на трасі Мартусівка - Проців. Велика компанія з дітьми поверталася з відпочинку в сусіднє село. У невеликий автомобіль вмістилося 16 осіб, з них 9 осіб було в багажнику.

"Вони відпочивали, святкували день народження. Виїхав на узбіччя, машину занесло, почало крутити. Діти були в задній частині авто, так званому багажнику. Чому батьки не дотримувалися правил безпеки, з'ясовує слідство. На батьків складені адміністративні протоколи", - повідомила прессекретар поліції Київської області Ірина Пряшникова.

В результаті ДТП машина перекинулася на дах. Дві людини загинули на місці – один дорослий і одна дитина, дівчинка 7 років.

"В авто було 16 осіб. Шестеро отримали важкі травми й зараз госпіталізовані, у них політравми та черепно-мозкові. Стало відомо, що загинули водій і його пасинок. В цілому в багажнику авто сиділи семеро дітей", - додали в поліції.

11 осіб з цього автомобіля були госпіталізовані в місцеві лікарні. П'ятьох після надання медичної допомоги відпустили, у решти діагностовано більш серйозні травми, дві людини – в реанімації.

"Стан людей, який викликає занепокоєння. Це жінка, у неї черепно-мозкова травма, також дівчинка 14 років у неї також серйозна травма голови, їй проводять зараз додаткове обстеження", - розповів директор КНП "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Олександр Щур.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Вже відомо, що водій 1988 року народження в момент аварії був п'яний.