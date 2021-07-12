В ДТП под Киевом погибли два человека, в том числе ребенок
Фото:в салоне находились десять человек (facebook.com/dtp.kiev.u)
В воскресенье, 11 июля, в Киевской области возле села Ревное Бориспольского района в результате ДТП погибли два человека. Среди погибших есть ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Авария произошла около 21:20. По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf превысил скорость и не справился с управлением, вследствие чего автомобиль перевернулся на крышу.
В салоне находились десять человек, в том числе четверо детей.
Два человека погибли, в том числе 7-летняя девочка. Еще один взрослый в критическом состоянии.
По данным очевидцев, для деблокирования от ГСЧС привлекли восемь человек и две единицы техники.