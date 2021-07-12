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В ДТП под Киевом погибли два человека, в том числе ребенок

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 03:19
В ДТП под Киевом погибли два человека, в том числе ребенок Фото:в салоне находились десять человек (facebook.com/dtp.kiev.u)
Автор: Даша Харченко

В воскресенье, 11 июля, в Киевской области возле села Ревное Бориспольского района в результате ДТП погибли два человека. Среди погибших есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Авария произошла около 21:20. По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf превысил скорость и не справился с управлением, вследствие чего автомобиль перевернулся на крышу.

В салоне находились десять человек, в том числе четверо детей.

Два человека погибли, в том числе 7-летняя девочка. Еще один взрослый в критическом состоянии.

По данным очевидцев, для деблокирования от ГСЧС привлекли восемь человек и две единицы техники.

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