Смерть гадалки от коронавируса: мэр Конотопа бьет тревогу (видео)

Коронавирус в Украине подтвержден 27 марта по данным Минздрава уже у 218 пациентов, и зафиксирвано 5 летальных случаев от COVID-2019. Одна из погибших - жительница Конотопа под Сумами - предоставляла услуги по лечению биоэнергетикой и могла контактировать с большим количеством людей.

Мэр города Артем Семенихин заявил, что удалось установить 70 граждан, которые общались с 76-летней гадалкой и знахаркой, умершей позавчера в центральной районной больнице. У трех ее близких родственников экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат - это сын, дочка и внук.

"Только 70 человек нам удалось установить, которые с ней контактировали, это предварительно, но, к сожалению, людей может быть гораздо больше", - говорится в видеообращении градоначальника, опубликованно на его Facebook-странице.

Семенихин обратился к правительству и главе Минобороны с экстренным заявлением из-за ситуации в Конотопе и просит разрешить военным из в/ч Т0330, которая расположена в городе, оказать помощь по противодействию возможности распространения вируса - расставить блок-посты, начать дезинфекцию транспортных средств, контролировать передвижение людей и машин в городе и районе.

"К сожалению, депутатский корпус сегодня не собрался, и мы не смогли проголосовать за то, чтобы профинансировать эти работы... Военные готовы уже, грубо говоря, на КПП стоят и ждут разрешения", - обратился мэр к министру обороны.

Также он просит местных жителей не выходить из домов, строго соблюдать рекомендованные меры профилактики.

Видео: После смерти гадалки от коронавируса мэр Конотопа обратился к главе Минобороны

Как сообщалось ранее, в Киеве из больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус - 39-летняя жительница Коломыйского района на Прикарпатье вернулась из Бельгии, и на днях быстрый тест на COVID-19 у нее дал положительный результат.