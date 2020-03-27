Смерть ворожки від коронавіруса: мер Конотопа б'є на сполох (відео)

Коронавірус в Україні підтверджений 27 березня за даними МОЗ вже у 218 пацієнтів, і зафиксирвано 5 летальних випадків від COVID-2019. Одна із загиблих - мешканка Конотопа під Сумами - надавала послуги з лікування біоенергетикою і могла контактувати з великою кількістю людей.

Мер міста Артем Семеніхін заявив, що вдалося встановити 70 громадян, які спілкувалися з 76-річною ворожкою і знахаркою, яка померла позавчора в центральній районній лікарні. У трьох її близьких родичів експрес-тест на коронавірус дав позитивний результат - це син, донька і онук.

"Тільки 70 людей нам вдалося встановити, які з нею контактували, це попередньо, але, на жаль, людей може бути набагато більше", - йдеться у відеозверненні градоначальника, опубліковано на його Facebook-сторінці.

Семеніхін звернувся до уряду та глави Міноборони з екстренною заявою через ситуацію в Конотопі і просить дозволити військовим з в/ч Т0330, яка розташована в місті, надати допомогу щодо протидії можливості поширення вірусу - розставити блок-пости, почати дезінфекцію транспортних засобів, контролювати пересування людей і машин в місті та районі.

"На жаль, депутатський корпус сьогодні не зібрався, і ми не змогли проголосувати за те, щоб профінансувати ці роботи... Військові готові вже, грубо кажучи, на КПП стоять і чекають дозволу", - звернувся мер до міністра оборони.

Також він просить місцевих жителів не виходити з домівок, строго дотримувати рекомендованих заходів профілактики.

Відео: Після смерті ворожки від коронавіруса мер Конотопа звернувся до глави Міноборони

Як повідомлялося раніше, у Києві втекла з лікарні пацієнтка з підозрою на коронавірус - 39-річна мешканка Коломийського району на Прикарпатті повернулася з Бельгії, і днями швидкий тест на COVID-19 у неї дав позитивний результат.