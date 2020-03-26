Женщина с подозрением на COVID-2019 сбежала из больницы: все подробности

В Киеве сбежала пациентка с подозрением на коронавирус (Коллаж РБК-Украина)

Пациентку с подозрением на коронавирус госпитализировали прямо из аэропорта, но она сбежала

Коронавирус в Украине зарегистрирован уже у более чем 150 человек и ежедневно проверяют анализы новых поступивших пациентов с подозрением на COVID-2019. 23 марта в Александровскую больницу в Киеве госпитализировали 39-летнюю жительницу Коломыйского района, но женщина сбежала.

23 марта жительница Прикарпатья вернулась в Украину из Бельгии, где была на заработках. Во время прохождения контроля у 39-летней женщины была обнаружена повышенная температура тела и ей сделали быстрый тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Женщину экстренно доставили в Александровскую больницу в Киеве, где провели еще один тест на COVID-2019, и он показал отрицательный результат. Ночью ее перевели в другую больницу, где снова провели экспресс-тест, и он снова оказался отрицательным. 24 марта ей сделали новый анализ, и он показал положительный результат на COVID-2019.

В тот же день женщина самовольно покинула лечебное учреждение. На звонки пациентка перестала отвечать и на контакт с врачами не выходила. Причины, по которым она покинула больницу – неизвестны.

В полицию позвонили односельчане женщины и сообщили, что она вместе с мужем вернулась домой. Ее повторно госпитализировали, но уже в областную инфекционную больницу. Также в больницу доставили и ее супруга.

На данный момент пациентка находится дома, однако ее обязали соблюдать самоизоляцию. В полиции добавили, что, если жительница Молодятина нарушит правила, на нее составят протокол об административном нарушении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине назревает скандал из-за лечения инфицированной коронавирусом женщины.