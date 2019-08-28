Смерть от электронных сигарет: Супрун раскрыла жуткую правду

Недавно в США в штате Иллинойс произошел первый случай смерти от болезни легких, которая была вызвана курением электронных сигарет. И. о министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала об этом на своей странице в Facebook.

Центр по контролю над заболеваниями и профилактике (CDC) сообщил, что за последние два месяца в 22 штатах произошло 193 случая аналогичных заболеваний.

В настоящее время выясняются причины всех случаев заболеваний. По словам Супрун, что именно стало причиной болезни легких неизвестно. Но эксперты связывают ее возникновение с электронными устройствами и веществами, которые через них курят. Все люди, у которых были зафиксированы симптомы болезни, заявили о регулярном или недавнем использовании электронных устройств для курения.

Супрун рассказала о первой смерти от электронных сигарет (иллюстративное фото: pixabay.com)

У всех пациентов, который курили электронные сигареты, наблюдался кашель, прерывистое дыхание, задышка и общая слабость. Кроме того, у некоторых была диарея и рвота. В нескольких тяжелых случаях у людей были повреждены легкие.

Но доказательств, что эти симптомы вызвала инфекция, пока нет. Также пока неясно, имеют ли эти случаи одну причину, или это разные заболевания с похожими признаками.

Супрун отметила, что пока все эти факты исследуются. Потенциальная угроза может находится в веществах, входящих в состав жидкостей для заправки вейпов и других электронных устройств для курения.

Супрун рассказала о первой смерти от электронных сигарет (иллюстративное фото: pixabay.com)

Есть много разновидностей этих устройств и жидкостей, которые имеют большое количество компонентов. Некоторые из них могут быть безопасными, некоторые нет. Что именно вдыхает человек во время курения электронной сигареты или вейпа - неизвестно.

Супрун также подчеркнула, что в данный момент рынок вейпов, электронных сигарет с якобы безопасными технологиями постоянно растет. Их производители уверяют, что эти технологии безопасны, чем обычное курение. Но это не так. Качественных независимых исследований, которые бы поддерживали это утверждение, пока нет.

Минздрав предлагает на законодательном уровне ввести определение электронных сигарет, регулировать содержание компонентов, в частности ароматизаторов, и ограничить продажу табака.

Напомним, что Супрун развенчала мифы об электронных сигаретах и сообщила, что это не безопасная альтернатива классическому курению.

Ранее сообщалось о том, что Супрун предупредила украинцев об опасности привычки курить кальян.