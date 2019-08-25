Вейпинг убивает: зафиксирована шокирующая смерть от электронной сигареты

Зафиксирована смерть от электронной сигареты (фото: pixabay.com)

На данный момент вейпингом увлекаются множество школьников

23 августа в штате Иллинойс (США) была впервые в истории зафиксирована смерть, связанная с курением электронных сигарет. Вейпинг, который изначально должен был снизить риски заболеваний у курильщиков, теперь несет в себе огромную угрозу.

Эпидемиолог штата, доктор Дженнифер Лэйден заявляет, что пациент был госпитализирован с тяжелым неизвестным заболеванием легочных путей. Американский федеральный Центр по контролю над заболеваниями и профилактике (CDC) сообщил, что за последние два месяца в стране было зафиксировано 193 случая аналогичных заболеваний.

Зафиксирована смерть от электронной сигареты (фото: pixabay.com)

Отмечается, что всех пациентов объединяло курение электронных сигарет. У всех выявлены такие симптомы как кашель, прерывистое дыхание, общая слабость.

Установлено, что жидкости для вейпинга содержат никотин и следы различных металлов - либо от угля для ее нагревания, либо от других компонентов электронного устройства.

К тому же, основные компоненты - глицерин и пропиленгликоль, которые при нагревании образуют токсичные вещества.

Кроме того, в них добавляются самые разнообразные ароматические вещества и эссенции, воздействие которых на легкие человека в сочетании с паром полностью не изучено. И появление неизвестного заболевания легочных путей в 22 штатах доказывает, что вейпинг может быть очень опасен.

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