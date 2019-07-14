Это не безопасная альтернатива: Супрун развенчала мифы об электронных сигаретах

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Уляна Супрун хочет приравнять электронные сигареты к обычным

Уляна Супрун развенчала мифы о якобы безопасности электронных сигарет. Она считает, что это традиционное курение, а никакая не альтернатива сигаретам. Об этом и.о министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook. В целом Супрун в который раз напомнила украинцам о вреде любого курения.

Она отметила, что Министерство здравоохранения Украины предлагает на законодательном уровне ввести определение электронных сигарет и ограничить продажу табака. Это поможет сохранить здоровье украинцев, а также приблизит наше законодательство к европейским стандартам.

В планах МОЗ запретить продажу:

Так называемый "жевательный табак".

"Вкусный" табак для самокруток и сигареты с характерным запахом или вкусом.

Сигареты, в которых содержится более 1 мг никотина 10 мг смолы и 10 мг оксида углерода.

Табачные изделия с витаминами, кофеином или добавками, создают впечатление, будто курение имеет преимущества для здоровья.

Табачные изделия с добавками, которые делают дым цветным или облегчают его вдыхание и усвоение.

Табачные изделия с добавками, которые имеют канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсичные свойства в несгораемой форме.

Эксперт отметила, что в фильтре, бумаге или капсулах не должно быть примесей, отдушек, никотина. Вскоре будут запрещено сигареты и табак для самокруток, содержащиевкусовые и ароматические добавки в фильтре, бумаге, упаковке или капсулах.

Иллюстрация к посту (facebook.com/ulanasuprun)

Электронные сигареты Уляна предложила приравнять к традиционному курению.

"Впервые на законодательном уровне будет введено понятие электронных сигарет и других способов потребления табака. Будет определено, что и сгорание табака, и тление и нагрев - это все курение. Курить их в помещении запрещено. Так же запрещено рекламировать любые сигареты и табачные изделия независимо от способа их потребления", - написала она.

Супрун отметила, что борьба с курением - это европейская практика, к которой Украина должна стремится.

"Предлагаем увеличить площадь, где будут предупреждать о вреде курения. На каждой упаковке сигарет, кроме надписи должно быть цветное фото, которое предупреждает о последствиях для здоровья. И это предупреждение должно занимать не менее 65% площади сигаретной упаковки, и не менее 30% площади упаковки электронных сигарет или контейнеров для заправки", - отметила эксперт.

Как мы ранее писали, Уляна Супрун предупредила украинцев, которые увлекаются курением кальянов, считая, что они более безопасны, чем сигареты. Глава Минздрава на своей Facebook-странице объяснила, почему кальяны несут даже большую опасность, чем курение.

Кстати, Уляна Супрун сообщила важные факты о страшной болезни - рассеянном склерозе, и пояснила, какие симптомы свидетельствуют о развитии болезни.