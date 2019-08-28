Смерть від електронних сигарет: Супрун розкрила моторошну правду

Нещодавно в США в штаті Іллінойс стався перший випадок смерті від хвороби легенів, яка була викликана курінням електронних сигарет. В. о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про це на своїй сторінці у Facebook.

Центр контролю за захворюваннями і профілактики (CDC) повідомив, що за останні два місяці в 22 штатах сталося 193 випадки аналогічних захворювань.

В даний час з'ясовуються причини всіх випадків захворювань. За словами Супрун, що саме стало причиною хвороби легенів невідомо. Але експерти пов'язують її виникнення з електронними пристроями та речовинами, які через них курять. Всі люди, у яких були зафіксовані симптоми хвороби, заявили про регулярне або недавнє використання електронних пристроїв для куріння.

Супрун розповіла про першу смерть від електронних сигарет (ілюстративне фото: pixabay.com)

У всіх пацієнтів, що курили електронні сигарети, спостерігався кашель, переривчасте дихання, задышка і загальна слабкість. Крім того, у деяких була діарея і блювота. У декількох важких випадках у людей були пошкоджені легені.

Але доказів, що ці симптоми викликала інфекція поки немає. Також поки неясно, чи мають ці випадки одну причину, чи це різні захворювання зі схожими ознаками.

Супрун зазначила, що поки всі ці факти досліджуються. Потенційна загроза може знаходиться в речовинах, які входять до складу рідини для заправки вейпів та інших електронних пристроїв для куріння.

Супрун розповіла про першу смерть від електронних сигарет (ілюстративне фото: pixabay.com)

Є багато різновидів цих пристроїв і рідин, які мають велику кількість компонентів. Деякі з них можуть бути безпечними, деякі ні. Що саме вдихає людина під час куріння електронної сигарети або вейпа - невідомо.

Супрун також підкреслила, що в даний момент ринок вейпів, електронних сигарет з нібито безпечними технологіями постійно зростає. Їх виробники запевняють, що ці технології безпечні, ніж звичайне куріння. Але це не так. Якісних незалежних досліджень, які б підтримували це твердження, поки немає.

МОЗ пропонує на законодавчому рівні ввести визначення електронних сигарет, регулювати вміст компонентів, зокрема ароматизаторів та обмежити продаж тютюну.

Нагадаємо, що Супрун розвінчала міфи про електронні сигарети і повідомила, що це не безпечна альтернатива класичному курінню.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун попередила українців про небезпеку звички курити кальян.