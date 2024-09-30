Смерекова хатинка з вишнями: рецепт відомого десерту до чаю

Що потрібно для десерту "Смерекова хатинка"

Для того, щоб приготувати десерт, потрібні такі інгредієнти:

масло - 200 г;

борошно - 400 г;

сметана - 1 л;

вишні - 600 г;

шоколад - 60 г;

сіль - 1/3 ч. л.;

цукор - 2 ст. л.;

цукрова пудра - 200 г;

ванільний цукор - 10 г.

Як готувати "Смерекову хатинку"

Вишні для начинки необхідно помити та почистити від кісточок, розрізавши вишні навпіл. Пересипте вишні в каструлю та засипте цукром. Якщо вони солодкі, кількість цукру можна зменшити.

Доведіть вишні до кипіння та проваріть їх протягом 1-3 хвилин, помішуючи. Це потрібно зробити для того, щоб при випіканні вишні не виділяли багато соку. Злийте зайву рідину за допомогою сита.

Підготуйте тісто для десерту. Просійте борошно в глибоку миску, до нього натріть масло на великій терці. Перетріть масло з борошном до стану крихти.

Тісто для "Смерекової хати" робиться без яєць (скриншот / Закарпатська Господиня)

Додайте до борошна з маслом сіль та 200 г сметани. Замісіть тісто - воно має бути схожим на пісочне.

Тісто для десерту схоже на пісочне (скриншот / Закарпатська Господиня)

Розділіть тісто на три частини, загорніть кожну в харчову плівку і покладіть в морозилку на 20 хвилин. Після цього притрусіть робочу поверхню борошном, викладіть одну частину тіста і розкачайте її на тонкий прямокутний пласт.

Розріжте пласт на три смужки, викладіть посередині кожної вишні. Щоб тісто не потріскалось, його потрібно змочити водою за допомогою пензлика - а потім скрутити смужку у трубочку, загорнувши вишні.

Як приготувати начинку для "Смерекової хати" (скриншот / Закарпатська Господиня)

Цей крок потрібно повторити з іншими частинами тіста. Застеліть деко пергаментом, викладіть на нього трубочки з вишнями та випікайте їх протягом 20-25 хвилин в розігрітій до 180 градусів в духовці.

Для приготування крему змішайте сметану з цукровою пудрою, а потім додайте ванільний цукор. Збивайте масу міксером протягом декількох хвилин. Щоб скласти десерт "Стріха", змастіть деко тонким шаром крему, викладіть на нього п'ять трубочок.

Змастіть їх кремом, та покладіть на нього чотири трубочки. Повторіть цей крок, виклавши три трубочки. Збирати десерт треба доти, доки останнім шаром не буде одна трубочка з вишнями. Після цього змастіть всі сторони десерту кремом.

Натріть шоколад на дрібній терці, присипте ним "Стріху". Помістіть десерт на 5-6 годин в холодильник, щоб тісто просочилося кремом.