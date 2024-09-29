Вергуни з цукровою пудрою: рецепт "кручених" смаколиків за бабусиним рецептом

Вергуни, або, як їх ще називають, хрусти - це хрумкі кондитерські вироби з тіста без дріжджів. Завдяки простому приготуванню, вергунці легко стануть улюбленими смаколиками до чаю.

Про те, як готувати вергунці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "СМАЧНА КУХНЯ".

Що потрібно для вергунів

Для того, щоб приготувати вергуни, треба такі інгредієнти:

борошно - 400 г;

яйце - 1 шт.;

кефір - 200 мл;

олія - 250 мл;

харчова сода - 1 ч. л.;

цукор - 3 ст. л.;

сіль - дрібка.

Як готувати вергуни

Злегка підігрійте кефір в мікрохвильовці, щоб рідина була теплою. В миску з кефіром всипте соду та перемішайте інгредієнти. Додатково гасити соду не потрібно, адже кефір вступає з нею в реакцію.

Після того як кефір почне злегка булькотіти, всипте в суміш цукор та сіль. Ще раз перемішайте інгредієнти і додайте яйце.

Збийте суміш до утворення піни. Просійте борошно в окрему миску, зробіть в ньому заглиблення, а потім влийте кефірну суміш.

Обережно змішайте інгредієнти до однорідної консистенції. Вимішайте тісто, за бажанням додавши ваніль, корицю або інші улюблені спеції.

Щоб тісто для вергунців було еластичним, додайте 1 ст. л. олії. Потім потрібно пообминати тісто та, сформувавши з нього кулю, відставити його в тепле місце на 20-30 хвилин.

Коли тісто відпочине, розкачайте його на нетовстий пласт. Через те, що тісто містить олію, додатково присипати поверхню борошном не треба.

Наріжте тісто на невеликі прямокутники. В центрі кожного прямокутничка потрібно зробити розріз та "вивернути" через нього виріб.

Решту олії потрібно розігріти в каструлі з товстими стінками на середньому вогні. Визначити, чи достатньо розігрілася олія, можна, опустивши в неї вергунець - олія має одразу зашипіти. Обсмажте вергунці в олії до золотистого кольору. Але важливо не пересмажити вироби.

Готові вергуни обов'язково слід викласти на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію і зробити вироби більш хрумкими. Потім присипте вергунці цукровою пудрою, або полийте медом чи варенням.