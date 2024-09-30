Избушка с вишнями: рецепт известного десерта к чаю

Что нужно для десерта "Избушка"

Для того чтобы приготовить десерт, нужны следующие ингредиенты:

сливочное масло - 200 г;

мука - 400 г;

сметана - 1 л;

вишни - 600 г;

шоколад - 60 г;

соль - 1/3 ч. л.;

сахар - 2 ст. л.;

сахарная пудра - 200 г;

ванильный сахар - 10 г.

Как готовить "Избушку"

Вишню для начинки необходимо помыть и почистить от косточек, разрезав вишни пополам. Пересыпьте вишни в кастрюлю и засыпьте сахаром. Если они сладкие, количество сахара можно уменьшить.

Доведите вишни до кипения и проварите в течение 1-3 минут, помешивая. Это нужно сделать для того, чтобы при выпекании вишни не выделяли много сока. Слейте лишнюю жидкость с помощью сита.

Подготовьте тесто для десерта. Просейте муку в глубокую миску, в нее натрите масло на большой терке. Перетрите масло с мукой до состояния крошки.

Тесто для "Елового домика" делается без яиц (скриншот / Закарпатська Господиня)

Добавьте в муку с маслом соль и 200 г сметаны. Замесите тесто - оно должно быть похожим на песочное.

Тесто для десерта похоже на песочное (скриншот / Закарпатська Господиня)

Разделите тесто на три части, заверните каждую в пищевую пленку и положите в морозилку на 20 минут. После этого посыпьте рабочую поверхность мукой, выложите одну часть теста и раскатайте ее на тонкий прямоугольный пласт.

Разрежьте пласт на три полоски, выложите посередине каждой вишни. Чтобы тесто не потрескалось, его нужно смочить водой с помощью кисточки - а затем свернуть полоску в трубочку, завернув вишни.

Как приготовить начинку для "Избушки" (скриншот / Закарпатська Господиня)

Этот шаг нужно повторить з другими частями теста. Застелите противень пергаментом, выложите на него трубочки с вишнями и выпекайте их в течение 20-25 минут в разогретой до 180 градусов в духовке.

Для приготовления крема смешайте сметану с сахарной пудрой, затем добавьте ванильный сахар. Взбивайте массу миксером в течение нескольких минут. Чтобы сложить десерт "Домик", смажьте противень тонким слоем крема, выложите на него пять трубочек.

Смажьте их кремом и положите на него четыре трубочки. Повторите этот шаг, выложив три трубочки. Собирать десерт нужно, пока последним слоем не будет одна трубочка с вишнями. После этого смажьте все стороны десерта кремом.

Натрите шоколад на мелкой терке, присыпьте им "Домик". Поместите десерт на 5-6 часов в холодильник, чтобы тесто пропиталось кремом.