На смену ночным морозам в Украину приходит потепление: как долго оно продлится

В среду сухо будет везде в стране. Ветер обещает быть спокойным, с силой до 10 метров в секунду.

Погодные условия будет обеспечивать поле повышенного давления: один антициклон отходит в восточном направлении, а другой - Rosamunda - приближается с запада.

"Именно они дарят спокойную ясную погоду, но в то же время морозные ночи, когда приземный слой воздуха быстро охлаждается", - отмечают синоптики.

Температура воздуха 27 октября:

в среднем по стране ночью ожидается -2... +3 градусов, а вот на крайнем востоке Украины и высокогорье Карпат даже до -9 градусов. Впрочем, в то же на юге Одесской области столбики термометров покажут около +3... +8 градусов;

днем в Украине в среднем температура воздуха составит около +8... +13 градусов.

Карта погоды в Украине 27 октября (фото: facebook.com/UkrHMC)

Период потепления

Далее, до конца месяца, в Украине ожидается потепление. Ночные морозы постепенно будут сходить на нет везде, вернется плюсовая температура. А в дневное время ожидается в среднем до +15 градусов, а к концу октября - местами даже выше.

Кроме того, все оставшиеся дни этой недели в Украине осадки не прогнозируются.

Теплая погода, как указывается в долгосрочном прогнозе на Gismeteo, продлится почти всю первую неделю ноября.

Так, только начиная с 6 числа почти во всех областях сразу термометры продемонстрируют скачок вниз - снова будет холодать.