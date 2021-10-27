На смену ночным морозам в Украину приходит потепление: как долго оно продлится

Погода в Украине в среду, 27 октября, будет еще прохладная, но без осадков, в ночное время в восточных регионах ожидаются довольно серьезные "минуса". При этом в ясное время суток благодаря антициклону и умеренному юго-западному ветру температура воздуха будет ощущаться комфортная.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.
В среду сухо будет везде в стране. Ветер обещает быть спокойным, с силой до 10 метров в секунду.
Погодные условия будет обеспечивать поле повышенного давления: один антициклон отходит в восточном направлении, а другой - Rosamunda - приближается с запада.
"Именно они дарят спокойную ясную погоду, но в то же время морозные ночи, когда приземный слой воздуха быстро охлаждается", - отмечают синоптики.
Температура воздуха 27 октября:
Карта погоды в Украине 27 октября (фото: facebook.com/UkrHMC)
Далее, до конца месяца, в Украине ожидается потепление. Ночные морозы постепенно будут сходить на нет везде, вернется плюсовая температура. А в дневное время ожидается в среднем до +15 градусов, а к концу октября - местами даже выше.
Кроме того, все оставшиеся дни этой недели в Украине осадки не прогнозируются.
Теплая погода, как указывается в долгосрочном прогнозе на Gismeteo, продлится почти всю первую неделю ноября.
Так, только начиная с 6 числа почти во всех областях сразу термометры продемонстрируют скачок вниз - снова будет холодать.
Напомним, ранее синоптики в своем прогнозе рассказали, когда в Украине может пойти снег и начаться морозы.
Добавим, недавно климатолог рассказала, как будет меняться погода в Украине в ближайшие десятилетия.