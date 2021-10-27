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На зміну нічним морозам в Україну приходить потепління: як довго воно триватиме

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в середу, 27 жовтня, буде ще прохолодна, але без опадів, в нічний час в східних регіонах очікуються досить серйозні "мінуса". При цьому в ясний час доби завдяки антициклону і помірному південно-західному вітру температура повітря буде відчуватися комфортна.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

У середу сухо буде скрізь в країні. Вітер обіцяє бути спокійним, з силою до 10 метрів на секунду.

Погодні умови забезпечуватиме поле підвищеного тиску: один антициклон відходить у східному напрямку, а інший - Rosamunda - наближається із заходу.

"Саме вони дарують спокійну ясну погоду, але водночас морозні ночі, коли приземний шар повітря швидко вихолоджується", - зазначають синоптики.

Температура повітря 27 жовтня:

  • в середньому по країні вночі очікується -2... +3 градусів, а от на крайньому сході України та високогір'ї Карпат навіть до -9 градусів. Втім, в той же на півдні Одеської області стовпчики термометрів покажуть близько +3... +8 градусів;
  • вдень в Україні в середньому температура повітря складе близько +8... +13 градусів.

Карта погоди в Україні 27 жовтня (фото: facebook.com/UkrHMC)

Період потепління

Далі, до кінця місяця, в Україні очікується потепління. Нічні морози поступово будуть сходити нанівець скрізь, повернеться плюсова температура. А в денний час очікується в середньому до +15 градусів, а до кінця жовтня - місцями навіть вище.

Крім того, всі дні цього тижня в Україні опади не прогнозуються.

Тепла погода, як вказується в довгостроковому прогнозі на Gismeteo, триватиме майже весь перший тиждень листопада.

Так, тільки починаючи з 6 числа майже у всіх областях відразу термометри продемонструють стрибок вниз - знову буде холоднішати.

Нагадаємо, раніше синоптики у своєму прогнозі розповіли, коли в Україні може піти сніг і початися морози.

Додамо, нещодавно кліматолог розповіла, як змінюватиметься погода в Україні в найближчі десятиліття.

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