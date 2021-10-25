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Синоптики, рассказали когда в Украине начнутся морозы и снег 

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Понедельник 25 октября 2021 11:00
Синоптики, рассказали когда в Украине начнутся морозы и снег  Коллаж РБК-Украина: когда украинцам ждать снега и морозов
Автор: Светлана Мащенко

Синоптики дали прогноз погоды на ноябрь 2021, рассказав когда в Украине дневная температура опустится ниже нуля, а дождевые осадки сменятся снегом.

Читайте ниже в материале Styler прогноз погоды на последний месяц осени.

Согласно данным ресурса WorldWeather, морозы и снег нас ждут только в конце ноября. Первая декада ноября будет довольно теплой, как для этого месяца. Днем ожидается +9+14 градусов, а ночью +4+8 и даже до +10 градусов.

Во второй десятидневке градусники покажут более скромные +5+7 днем и +1+3 ночью.

В конце месяца температура будет снижаться ночью до минусов, а днем повышаться до скудных +2+5.

Снег вероятен, согласно предварительному прогнозу, только в последние дни ноября.

Синоптики, рассказали когда в Украине начнутся морозы и снег

Скрин: Прогноз погоды на ноябрь 2021 (WorldWeather)

А вот по данным заведующей отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой, уже первые дни ноября будут прохладными.
Но в середине месяца возможно потепление.

"В начале ноября мы ожидаем температуру воздуха около 0 градусов, а ночью около 5 градусов мороза. Тем не менее, это будут еще не зимние процессы. И опять ноябрь будет демонстрировать нам такую же температурную неустойчивость: температуры в средине ноября будут доходить до 14-15 градусов тепла", - прогнозирует климатолог.

Зимнее похолодание, по ее прогнозу, придет ближе к концу месяца.

Ранее мы писали, кто склонен к метеозависимости, и что делать, если вы болезненно реагируете на перемены погоды.

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