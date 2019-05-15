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Уникальные разработки для самолетов ВСУ: в сеть попали первые снимки

STYLERВойна    15.05.2019 - 14:09
Уникальные разработки для самолетов ВСУ: в сеть попали первые снимки
Для самолетов ВСУ в Украине изготавливают уникальные парашюты (коллаж: РБК-Украина)

Авиация ВСУ на днях начнет испытание новых разработок

В Украине начали изготавливать уникальные тормозные парашюты для фронтовой авиации. Такими разработками сейчас занимается НПП "Авиационные системы Украины", которое создает парашюты для почти всей линейки самолетов МиГ и Су. Об этом сообщает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Компания занимается изготовлением парашютов для авиации Вооруженных сил Украины, а также выпускает их на экспорт для азиатских и африканских стран.

В частности, Згурец сообщил, что азиатские страны намерены отмежеваться от российских поставщиков подобной продукции, в чем им сможет помочь украинский производитель.

Уникальные разработки для самолетов ВСУ: в сеть попали первые снимки

Для самолетов ВСУ в Украине изготавливают уникальные парашюты (фото: facebook.com/szgurets)

"В странах азиатского региона много самолетов этих типов и их владельцы имеют прочное намерение диверсифицировать свои закупки, отойдя от пожизненного поставщика - Российской Федерации", - заявляет Сергей Згурец.

Уникальные разработки для самолетов ВСУ: в сеть попали первые снимки

Для самолетов ВСУ в Украине изготавливают уникальные парашюты (фото: facebook.com/szgurets)

Также он сообщил, что в ближайшее время в Украине опробуют системы ПТК-10 и ПТК-29 (Парашютные тормозные комплексы. - Ред.) на МиГ-29 и Су-27, это две основные ключевые машины наших ВВС.

"Следующий этап будет летом – ПТК-6 и ПТК-25 на Су-24 и Су-25 соответственно", - сообщил разработчик.

 

Для самолетов ВСУ в Украине изготавливают уникальные парашюты (фото: facebook.com/szgurets)

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Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по противнику в районе Горловки. Террорист по прозвищу "Родригез" написал, что украинские войска могут занять город в любой момент.

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