Змінила сцену на війну: зворушлива історія української співачки на передовій (відео)

Українська співачка Алла Мартинюк воює на Донбасі (колаж: РБК-Україна)

Алла Мартинюк вважає виступ за країну агресора зрадою

Українська співачка і актриса Алла Мартинюк, яка колись була учасницею популярної в РФ групи "ВІА Сливки", покинула сцену заради допомоги пораненим військовим на Донбасі. Про це повідомляє "Народна армія".

Ефектна блондинка з позивним "Бріджит" з самого початку агресії Російської Федерації на сході України зрозуміла, що виступати за країну, яка вбиває її земляків, підло і аморально.

Все почалося з волонтерства - Алла регулярно їздила на передову, щоб допомагати нашим пораненим хлопцям в госпіталі. А коли в армію призвали брата дівчини, повністю занурилася у волонтерську роботу.

Співачка Алла Мартинюк з "ВІА Сливки" стала волонтером на Донбасі (фото: facebook.com)

Алла розповідає, що волонтерство стало невід'ємною частиною її життя. Вона розповідає, що волонтери зазвичай привозять допомогу і в разі ночівлі їдуть в безпечне місце, але дівчина воліє залишатися на передовій.

"Я завжди залишаюся з військовими на позиціях. Довелося побувати в Мар'їнці, Красногорівці, коли там було дуже "спекотно", - розповідає Алла Мартинюк.

Дівчина поділилася своїми планами на майбутнє. Вона мріє зняти документальний фільм про життя на передовій.

Співачка Алла Мартинюк з "ВІА Сливки" стала волонтером на Донбасі (фото: facebook.com)

Відзначимо, що на честь Алли навіть назвали один з танків - він тепер іменується "Бріджит", як і позивний дівчини.

Українській красуні неодноразово пропонували побудувати акторську кар'єру в Пітері, але дівчина відмахувалася від подібних пропозицій.



"Для мене це є аморальним, зрадою, - заявляє Алла.

Крім того, на передовій дівчина зустріла свою любов.

Співачка Алла Мартинюк з "ВІА Сливки" стала волонтером на Донбасі (відео: Нестор Махно new chanel)

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