ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Змінила сцену на війну: зворушлива історія української співачки на передовій (відео)

STYLERВійна    04.06.2019 - 18:35
Змінила сцену на війну: зворушлива історія української співачки на передовій (відео)
Українська співачка Алла Мартинюк воює на Донбасі (колаж: РБК-Україна)

Алла Мартинюк вважає виступ за країну агресора зрадою

Українська співачка і актриса Алла Мартинюк, яка колись була учасницею популярної в РФ групи "ВІА Сливки", покинула сцену заради допомоги пораненим військовим на Донбасі. Про це повідомляє "Народна армія".

Ефектна блондинка з позивним "Бріджит" з самого початку агресії Російської Федерації на сході України зрозуміла, що виступати за країну, яка вбиває її земляків, підло і аморально.

Все почалося з волонтерства - Алла регулярно їздила на передову, щоб допомагати нашим пораненим хлопцям в госпіталі. А коли в армію призвали брата дівчини, повністю занурилася у волонтерську роботу.

Змінила сцену на війну: зворушлива історія української співачки на передовій (відео)

Співачка Алла Мартинюк з "ВІА Сливки" стала волонтером на Донбасі (фото: facebook.com)

Алла розповідає, що волонтерство стало невід'ємною частиною її життя. Вона розповідає, що волонтери зазвичай привозять допомогу і в разі ночівлі їдуть в безпечне місце, але дівчина воліє залишатися на передовій.

"Я завжди залишаюся з військовими на позиціях. Довелося побувати в Мар'їнці, Красногорівці, коли там було дуже "спекотно", - розповідає Алла Мартинюк.

Дівчина поділилася своїми планами на майбутнє. Вона мріє зняти документальний фільм про життя на передовій.

Змінила сцену на війну: зворушлива історія української співачки на передовій (відео)

Співачка Алла Мартинюк з "ВІА Сливки" стала волонтером на Донбасі (фото: facebook.com)

Відзначимо, що на честь Алли навіть назвали один з танків - він тепер іменується "Бріджит", як і позивний дівчини.

Українській красуні неодноразово пропонували побудувати акторську кар'єру в Пітері, але дівчина відмахувалася від подібних пропозицій.

"Для мене це є аморальним, зрадою, - заявляє Алла.

Крім того, на передовій дівчина зустріла свою любов.

Співачка Алла Мартинюк з "ВІА Сливки" стала волонтером на Донбасі (відео: Нестор Махно new chanel)

Раніше повідомлялося, що в Україні почали виготовляти унікальні гальмівні парашути для фронтової авіації, які будуть використовуватися на передовій, а також поставлятися на експорт.

Також ми писали про те, що історія єдиної жінки-капелана на фронті вразила українців.

Нагадаємо, Збройні сили України завдали нищівного удару по противнику в районі Горлівки. Терорист на прізвисько "Родрігез" написав, що українські війська можуть зайняти місто в будь-який момент.

Наші десантники охоронятимуть нас з небес: на Донбасі загинув український герой (фото) Прикривав побратимів: на Донбасі загинув боєць Айдару (фото)
Новини України волонтервойна
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся