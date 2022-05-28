Смелый украинец похитил "УРАЛ" оккупантов и передал его ВСУ: как он это сделал

В Херсонской области местный житель Андрей Грушко похитил из-под носа у российских оккупантов грузовик "УРАЛ" и отдал его Вооруженным силам Украины.

Как мужчина угнал грузовик

В сети сообщают, что мужчина проявил смелость и патриотизм.

"Это смелый человек настоящий герой настоящего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как только началась война, мужчина попросился в украинскую армию, но из-за возраста ему отказали. Затем была оккупация его населенного пункта россиянами.

"Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь ребятам. Я несколько дней наблюдал за УРАЛом, и как только его покинули, залез в него и уехал. ... Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать доброе дело и насолить этим оркам", - рассказал мужчина.

В Херсонской области мужчины украл грузовик оккупантов (facebook.com/uvPivden)

В комментариях пользователи поражены от поступка мужчины и пишут, что украинский народ не победить.