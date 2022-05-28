Смелый украинец похитил "УРАЛ" оккупантов и передал его ВСУ: как он это сделал
В Херсонской области местный житель Андрей Грушко похитил из-под носа у российских оккупантов грузовик "УРАЛ" и отдал его Вооруженным силам Украины.
В частности, так мужчина хотел помочь украинской армии, сообщает Группировка войск "Юг".
Как мужчина угнал грузовик
В сети сообщают, что мужчина проявил смелость и патриотизм.
"Это смелый человек настоящий герой настоящего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что как только началась война, мужчина попросился в украинскую армию, но из-за возраста ему отказали. Затем была оккупация его населенного пункта россиянами.
"Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь ребятам. Я несколько дней наблюдал за УРАЛом, и как только его покинули, залез в него и уехал. ... Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать доброе дело и насолить этим оркам", - рассказал мужчина.
В Херсонской области мужчины украл грузовик оккупантов (facebook.com/uvPivden)
В комментариях пользователи поражены от поступка мужчины и пишут, что украинский народ не победить.
Ранее мы сообщали, что украинец на весь мир рассказал о зверствах оккупантов.
Также мы писали, что украинские военные рассказали о пытках в плену РФ.
Кроме того, читайте, что жительница Мариуполя показала квартиру после оккупантов.