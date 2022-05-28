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Сміливий українець викрав "УРАЛ" окупантів та передав його ЗСУ: як він це зробив

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Херсонська область , Субота 28 травня 2022 15:20
Сміливий українець викрав "УРАЛ" окупантів та передав його ЗСУ: як він це зробив Українець вкрав російську вантажівку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсонській області місцевий житель Андрій Грушко викрав з-під носа у російських окупантів вантажівку "УРАЛ" та віддав її Збройним силам України.

Зокрема, так чоловік хотів допомогти українській армії, повідомляє Угруповання військ "Південь".

Як чоловік викрав вантажівку

У мережі повідомляють, що чоловік проявив сміливість та патріотизм.

"Це сміливий чоловік справжній герой сьогодення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як тільки розпочалася війна, чоловік попросився до української армії, але через вік йому відмовили. Потім була окупація його населеного пункту росіянами.

"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти хлопцям. Я декілька днів спостерігав за УРАЛом, і як тільки його покинули, заліз у нього та поїхав. … Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добре діло та насолити цим оркам", - розповів чоловік.

Сміливий українець викрав &quot;УРАЛ&quot; окупантів та передав його ЗСУ: як він це зробив

Сміливий українець викрав &quot;УРАЛ&quot; окупантів та передав його ЗСУ: як він це зробивУ Херсонській області чоловіки вкрав вантажівку окупантів (facebook.com/uvPivden)

У коментарях користувачі вражені від вчинку чоловіка та пишуть, що український народ не перемогти.

Раніше ми повідомляли, що українець на весь світ розповів про звірства окупантів.

Також ми писали, що українські військові розповіли про тортури в полоні РФ.

Окрім того, читайте, що мешканка Маріуполя показала квартиру після окупантів.

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