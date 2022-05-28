Сміливий українець викрав "УРАЛ" окупантів та передав його ЗСУ: як він це зробив
У Херсонській області місцевий житель Андрій Грушко викрав з-під носа у російських окупантів вантажівку "УРАЛ" та віддав її Збройним силам України.
Зокрема, так чоловік хотів допомогти українській армії, повідомляє Угруповання військ "Південь".
Як чоловік викрав вантажівку
У мережі повідомляють, що чоловік проявив сміливість та патріотизм.
"Це сміливий чоловік справжній герой сьогодення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що як тільки розпочалася війна, чоловік попросився до української армії, але через вік йому відмовили. Потім була окупація його населеного пункту росіянами.
"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти хлопцям. Я декілька днів спостерігав за УРАЛом, і як тільки його покинули, заліз у нього та поїхав. … Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добре діло та насолити цим оркам", - розповів чоловік.
У Херсонській області чоловіки вкрав вантажівку окупантів (facebook.com/uvPivden)
У коментарях користувачі вражені від вчинку чоловіка та пишуть, що український народ не перемогти.
Раніше ми повідомляли, що українець на весь світ розповів про звірства окупантів.
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