Сміливий українець викрав "УРАЛ" окупантів та передав його ЗСУ: як він це зробив

У Херсонській області місцевий житель Андрій Грушко викрав з-під носа у російських окупантів вантажівку "УРАЛ" та віддав її Збройним силам України.

Як чоловік викрав вантажівку

У мережі повідомляють, що чоловік проявив сміливість та патріотизм.

"Це сміливий чоловік справжній герой сьогодення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як тільки розпочалася війна, чоловік попросився до української армії, але через вік йому відмовили. Потім була окупація його населеного пункту росіянами.

"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти хлопцям. Я декілька днів спостерігав за УРАЛом, і як тільки його покинули, заліз у нього та поїхав. … Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добре діло та насолити цим оркам", - розповів чоловік.

У Херсонській області чоловіки вкрав вантажівку окупантів (facebook.com/uvPivden)

У коментарях користувачі вражені від вчинку чоловіка та пишуть, що український народ не перемогти.