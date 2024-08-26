Смажений рис з куркою та омлетом: нескладний рецепт азійської страви для легкої вечері

Що потрібно для смаженого рису по-азійськи

Для приготування цієї страви з курятиною, потрібні наступні продукти:

куряче філе - 0,5 шт.;

рис - 0,5 стакана;

яйця - 2 шт.;

соєвий соус - 2-3 ст. л.;

зелена цибуля - 2-3 стебла;

часник - 2-3 зубчики;

імбир (свіжий) - 10 г;

сіль - до смаку;

олія - для смаження.

Як готувати рис з яйцем і курятиною по-азійськи

Приготування цієї страви найкраще почати з рису - його необхідно відварити окремо, попередньо промивши декілька разів, допоки вода не стане чистою. Варити рис потрібно відповідно до типу, заливши 1 частину рису 2 частинами води.

В цей час промийте зелену цибулю, очистьте часник та імбир. Розігрійте на пательні олію, подрібніть імбир з часником, які використовуються для незвичної та легкої гостроти страви.

Подрібніть часник з імбиром (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Подрібнені інгредієнти необхідно всипати в олію та смажити приблизно протягом 2-3 хвилин, до появи золотистого кольору.

Потім перекладіть їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Половину засмажених продуктів покладіть назад в пательню.

Наріжте філе на маленькі шматочки або слайси, присмажте до готовності. В цей час підготуйте цибулю - білу частину необхідно дрібно нарізати і додати до курки.

Це слід робити, коли курятина майже готова. Зелену частину, так зване "пір'я", використовують для прикрашення страви.

Готову курку перекладіть в окрему миску. Збийте яйця і вилийте їх на розпечену пательню.

Щойно вони злегка схопляться, суміш необхідно перемішати лопаткою - і так декілька разів. Такий омлет-скрембл готувати швидко, крім цього, він залишається пухким.

Як готувати скрембл з рисом (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

До готового скремблу додайте сіль і всипте готовий рис та курку. Злегка присмажте страву, періодично перемішуючи продукти. Наприкінці приготування додайте соєвий соус, подрібнену зелену цибулю та імбир з часником. Після цього страва готова.