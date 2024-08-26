UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Смажений рис з куркою та омлетом: нескладний рецепт азійської страви для легкої вечері

Як готувати рис з куркою і омлетом по-азійські (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Рис з курятиною не видається чимось незвичним або складним - це досить поширене поєднання продуктів. Проте навіть з цих продуктів, додавши деякі інгредієнти, можна приготувати дещо нову та цікаву азійську страву.

Про те, як готувати рис по-азійськи з яйцем і курятиною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Що потрібно для смаженого рису по-азійськи

Для приготування цієї страви з курятиною, потрібні наступні продукти:

  • куряче філе - 0,5 шт.;
  • рис - 0,5 стакана;
  • яйця - 2 шт.;
  • соєвий соус - 2-3 ст. л.;
  • зелена цибуля - 2-3 стебла;
  • часник - 2-3 зубчики;
  • імбир (свіжий) - 10 г;
  • сіль - до смаку;
  • олія - для смаження.

Як готувати рис з яйцем і курятиною по-азійськи

Приготування цієї страви найкраще почати з рису - його необхідно відварити окремо, попередньо промивши декілька разів, допоки вода не стане чистою. Варити рис потрібно відповідно до типу, заливши 1 частину рису 2 частинами води.

В цей час промийте зелену цибулю, очистьте часник та імбир. Розігрійте на пательні олію, подрібніть імбир з часником, які використовуються для незвичної та легкої гостроти страви.

Подрібніть часник з імбиром (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Подрібнені інгредієнти необхідно всипати в олію та смажити приблизно протягом 2-3 хвилин, до появи золотистого кольору.

Потім перекладіть їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Половину засмажених продуктів покладіть назад в пательню.

Наріжте філе на маленькі шматочки або слайси, присмажте до готовності. В цей час підготуйте цибулю - білу частину необхідно дрібно нарізати і додати до курки.

Це слід робити, коли курятина майже готова. Зелену частину, так зване "пір'я", використовують для прикрашення страви.

Готову курку перекладіть в окрему миску. Збийте яйця і вилийте їх на розпечену пательню.

Щойно вони злегка схопляться, суміш необхідно перемішати лопаткою - і так декілька разів. Такий омлет-скрембл готувати швидко, крім цього, він залишається пухким.

Як готувати скрембл з рисом (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

До готового скремблу додайте сіль і всипте готовий рис та курку. Злегка присмажте страву, періодично перемішуючи продукти. Наприкінці приготування додайте соєвий соус, подрібнену зелену цибулю та імбир з часником. Після цього страва готова.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиГотування