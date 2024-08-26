Жареный рис с курицей и омлетом: несложный рецепт азиатского блюда для легкого ужина

Что нужно для жареного риса по-азиатски

Для приготовления этого блюда с курицей нужны следующие продукты:

куриное филе - 0,5 шт.;

рис - 0,5 стакана;

яйца - 2 шт.;

соевый соус - 2-3 ст. л.;

зеленый лук - 2-3 стебля;

чеснок - 2-3 зубчика;

имбирь (свежий) - 10 г;

соль - по вкусу;

растительное масло - для жарки.

Как готовить рис с яйцом и курицей по-азиатски

Приготовление этого блюда лучше всего начать с риса - его необходимо отварить отдельно, предварительно промыв несколько раз, пока вода не станет чистой. Варить рис нужно в соответствии с типом, залив 1 часть риса 2 частями воды.

В это время промойте зеленый лук, очистьте чеснок и имбирь. Разогрейте на сковороде масло, измельчите имбирь с чесноком, которые используются для необычной и легкой остроты блюда.

Измельчите чеснок с имбирем (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Измельченные ингредиенты необходимо всыпать в растительное масло и жарить примерно в течение 2-3 минут до появления золотистого цвета.

Затем переложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Половину зажаренных продуктов положите обратно в сковороду.

Нарежьте филе на маленькие кусочки или слайсы, поджарьте до готовности. В это время подготовьте лук - белую часть необходимо мелко нарезать и добавить к курице.

Это следует делать, когда курятина почти готова. Зеленую часть, так называемые "перья", используют для украшения блюда.

Готовую курицу переложите в отдельную миску. Взбейте яйца и вылейте их на раскаленную сковороду.

Как только они слегка схватятся, смесь необходимо перемешать лопаткой - и так несколько раз. Такой омлет-скрембл готовить быстро, кроме того, он остается пышным.

Как готовить скрембл с рисом (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

К готовому скремблу добавьте соль и всыпьте готовый рис и курицу. Слегка поджарьте блюдо, периодически перемешивая продукты. В конце приготовления добавьте соевый соус, измельченный зеленый лук и имбирь с чесноком. После этого блюдо готово.