Жареный рис с курицей и омлетом: несложный рецепт азиатского блюда для легкого ужина

Рис с курятиной не кажется чем-то необычным или сложным - это довольно распространенное сочетание продуктов. Однако даже из этих продуктов, добавив некоторые ингредиенты, можно приготовить новое и интересное азиатское блюдо.
О том, как готовить рис по-азиатски с яйцом и курицей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".
Для приготовления этого блюда с курицей нужны следующие продукты:
Приготовление этого блюда лучше всего начать с риса - его необходимо отварить отдельно, предварительно промыв несколько раз, пока вода не станет чистой. Варить рис нужно в соответствии с типом, залив 1 часть риса 2 частями воды.
В это время промойте зеленый лук, очистьте чеснок и имбирь. Разогрейте на сковороде масло, измельчите имбирь с чесноком, которые используются для необычной и легкой остроты блюда.
Измельчите чеснок с имбирем (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Измельченные ингредиенты необходимо всыпать в растительное масло и жарить примерно в течение 2-3 минут до появления золотистого цвета.
Затем переложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Половину зажаренных продуктов положите обратно в сковороду.
Нарежьте филе на маленькие кусочки или слайсы, поджарьте до готовности. В это время подготовьте лук - белую часть необходимо мелко нарезать и добавить к курице.
Это следует делать, когда курятина почти готова. Зеленую часть, так называемые "перья", используют для украшения блюда.
Готовую курицу переложите в отдельную миску. Взбейте яйца и вылейте их на раскаленную сковороду.
Как только они слегка схватятся, смесь необходимо перемешать лопаткой - и так несколько раз. Такой омлет-скрембл готовить быстро, кроме того, он остается пышным.
Как готовить скрембл с рисом (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
К готовому скремблу добавьте соль и всыпьте готовый рис и курицу. Слегка поджарьте блюдо, периодически перемешивая продукты. В конце приготовления добавьте соевый соус, измельченный зеленый лук и имбирь с чесноком. После этого блюдо готово.
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