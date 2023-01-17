Смажені біляші вдома, "як в кіоску": кулінари поділилися секретами вуличної їжі

Пахучі, соковиті домашні біляші, які нагадають за смаком вуличну їжу з вашого улюбленого кіоску – що може бути краще, аби побалувати себе і близьких.

Інгредієнти

Для тіста:

Молоко - 500 мл

Борошно пшеничне - 500 г

Яйця - 2 шт.

Цукор - 30 г

Дріжджі сухі - 10 г

Сіль - за смаком

Олія соняшникова - 500 мл

Для начинки:

М’ясний фарш - 500 г

Цибуля ріпчаста - 3 шт.

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Покрокове приготування

У тепле молоко покладіть дріжджі, цукор, перемішайте і відставте на 10 хвилин. Борошно просійте, додайте опару і яйця. Посоліть і замісіть пухке тісто. Накрийте рушником і поставте в тепле місце підходити на 1 годину.

Цибулю почистьте, подрібніть, додайте до фаршу, посоліть, поперчіть і перемішайте.

На посипаній борошном поверхні розкачайте тісто товщиною 1,5 см, виріжте кружальця діаметром 15 см. На тісто посередині покладіть столову ложку фаршу. Защипніть його так, щоб усередині залишився невеликий отвір, в якому видно начинку. Виріб трохи притисніть рукою.

У глибоку сковороду налийте олію і добре нагрійте. Покладіть у неї біляші отворами донизу. Смажте на середньому вогні з двох сторін до золотої скоринки. Приблизно по 5 хвилин з кожної сторони. Викладіть готові біляші на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.